另案判8年定讞高院當庭羈押 「必翔」前董事長蔣清明淚灑法庭

高院認定必翔前女董事長蔣清明有逃亡之虞，當庭下令收押。（記者楊國文攝）

2025/06/18 17:59

〔記者楊國文／台北報導〕生產電動代步車聞名的必翔實業前董事長蔣清明，涉炒作必翔股票獲利數千萬元，高等法院更一審依證交法判刑5年。高院懷疑蔣清明可能逃亡可能，今下午傳訊她出庭，蔣清明堅稱絕不可能逃亡，合議庭評議時，傳來另案涉證交法判8年，已駁回定讞，高院當場裁定蔣清明應予羈押，蔣清明當庭淚灑法庭、哽咽不已，庭後立即收押看守所。

高院今天下午傳訊蔣清明出庭，是考量蔣女另案二審依證交法判8年案，雖已上訴最高法院，僅被限制出境、出海，但將於今年9月1日屆滿，而蔣女涉嫌2014年起炒作必翔股票，更一審雖判決5年（本案）且上訴最高法院，但因直到去年9月已屆滿5年的上限規定，以致蔣女在「本案」中未被限制出境，因此緊急傳蔣到庭。

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蔣女主張，絕不可能逃亡，律師主張，本案部份，高院若認為有必要，建請限制住居即可，但高檢署主張蔣女有高度逃亡可能，建議高院施以更高強度的電子腳鐐監控其行蹤。

高院合議庭審判長吳麗英、受命法官黃玉婷、陪席法官陳銘壎原本諭知休庭10分鐘進行評議，但罕見休庭近30分鐘，極不尋常。

高院合議庭復庭後，告知蔣女，依最新判決消息，她在最高法院審理中判8年的證交法炒股案，今天下午已被判決定讞，近期檢方將執行蔣女入獄。

另外，今天審理的本案部份，雖上訴最高法院審理中，但本案部份在高院事實審已判她5年徒刑，考量最高法院是法律審，預期將來本案部份判有罪的可能性高，當庭諭知，蔣女因涉證交法第171條高買證券罪、罪嫌重大，加上最法院今天下午已將蔣女另案證交法判刑8年定讞，已提高蔣女逃亡可能性，考量蔣女資力豐厚，有境外居住、生活能力，並考量台灣四面環海，偷渡並非難事，認定蔣女有逃亡之虞，當庭下令將她羈押。

蔣女瞬間落淚、哽咽，拿起面紙不斷捩淚，一度哭出聲音。蔣女表示「我的年紀這麼大，能逃去那裡？」並稱她沒有他國護照，只有中華民國護照，絕不可能逃亡。退庭後，法警戒護蔣女步上囚車，她因情緒激動仍不斷哽咽。

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