東山高中國中部超收案 北檢約談前校長、教務主任訊後各20萬交保

台北市私立東山高中國中部去年被爆超收上百人，台北地檢署首度傳喚時任東山高中校長陳麗美、教務主任張師豪（現為校長）到案，訊後各20萬元交保。（資料照，東山高中提供）

2025/06/18 17:38

〔記者王定傳／台北報導〕台北市東山高中國中部去年被爆超收上百人，家長提告詐欺後，台北地檢署今天首度傳喚時任東山高中校長陳麗美、教務主任張師豪（現為校長）到案，訊後以2人涉刑法詐欺罪嫌，諭令2人各20萬元交保。

台北市國中分發每年搶破頭，去年適逢龍年，狀況更甚，有民眾爆料，孩子原要就讀東山高中國中部，教育局4月就已告知無法增班，校方卻直到6月20日才通知家長。

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台北市議員鍾沛君、新北市議員江怡臻去年與受害家長召開記者會，鍾沛君列出時間序，3月9日考試，3月11日放榜通知錄取，3月16日學校要求到校繳費，5月26日新生報到、量制服、領暑假作業等，到了6月21日卻被通知「超收無法就讀」。東山不只糟蹋家長、學生，還心存僥倖想違規硬闖。

吳姓家長在記者會向媒體說，孩子3月接到錄取通知後，就一直認為自己是東山的一分子，對國中生活滿心期待，6月21日接到東山的勸退訊息時，孩子當下感到非常失望，但晚上依然拿起東山發的暑假作業繼續寫，因為孩子認為一間學校不可能沒有誠信，「一個12歲小孩都知道如何誠信，為什麼辦學單位卻不知道？」講到激動處還語帶哽咽。

據查，去年9月間，台北市教育局將學校校長、教務主任送交私校諮詢會議處，兩人各重罰50萬元，至於超收的學生均已安置到其他學校就讀。

這件事爆發後，陳麗美辦理退休，張師豪接任校長一職，北檢接到家長提告後，今天首度以被告身分傳喚2人出庭說明，訊後諭令各20萬元交保。

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