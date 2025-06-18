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    中油大林廠火警 違反空污法將裁罰10至2000萬元

    中油大林廠火警，環保稽查員進廠監測。（高市環保局提供）

    中油大林廠火警，環保稽查員進廠監測。（高市環保局提供）

    2025/06/18 17:31

    〔記者蔡清華／高雄報導〕中油大林廠今天上午再度發生火警，導致1名外包商受傷送醫治療，經查，該廠未依歲修計畫書內容執行，違反空氣污染防制法第23條規定，將裁處10萬至2000萬元罰鍰。

    中油大林廠表示，今早10點5分，煉五組第六媒組工場發生火警，該工場已於6月17日停爐準備歲修，今日進行法蘭盲封作業時引發火警，隨即啟動消防機制滅火，約10點19分控制火勢，11點撲滅火勢。

    中油大林廠聲稱依規定通報，但高市消防局遲至上午10點22分才獲報，調派4車8人到場時，管線冒煙無明火，中油公司切斷氣體來源，經持續射水降溫後狀況解除，傷者由廠方自行送醫。

    環保局則在10時39分接獲消防局通報中油大林廠火警事件後立即派員稽查，經查該廠第六媒組工場（M21）進行歲修，今日10時5分去丁烷塔（V-6301）進行法蘭拆除盲封作業時，引發火警。廠內消防隊10時10分到場立即灑水降溫，火勢已於10時19分控制，約11時火勢撲滅，經調閱火警期間周邊微型感測器，無出現明顯高值情形，空品未受影響。

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