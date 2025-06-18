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    全聯上演警匪劇！員警「請支援收銀」 百萬詐款一網打盡

    員警喬裝成全聯店員，順利逮捕取款車手，取出現金100萬元。（記者顏宏駿翻攝）

    員警喬裝成全聯店員，順利逮捕取款車手，取出現金100萬元。（記者顏宏駿翻攝）

    2025/06/18 16:53

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林警分局大村分駐所，接獲線報，詐團車手將前往轄區內1間「全聯量販」收款，員警早一步前往埋伏，其中副所長蔡信隆、警員林晏生更喬裝成店員，果然等到1名車手收款，員警亮出真實身份，把車手壓制在地，取出被害人的詐款100萬元，1場「請支援收銀」任務，讓民眾免於受害。

    大村分駐所長李宜蓁說，她們接獲線報疑似有詐欺車手前往大村鄉量販店取款，立即派員到量販店周遭埋伏，發現當時店內空無一人，為便於監視車手情況，副所長蔡信隆向量販店借制服2件，由他和警員林晏生共同喬裝成店員，現場等待車手現身。現場先發現1名女性被害人在店外面徘徊，又發現量販店內有1名男子來回走動，行跡可疑，經鎖定見雙方交談後進行金錢交易，2員警表明身分，當場查獲詐欺車手犯嫌1名，並查扣面交現金100萬元，全案依刑法詐欺、洗錢防制法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

    近來詐騙集團多在交友軟體騙取被害人信任，使用話術騙取個資、金融帳號、投資虛擬貨幣並由個人line教學如何購買或是要求匯款至不明個人帳戶時……等投資機會以便獲取暴利，民眾務必提高警覺、再三查證。

    員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團以假交友投資方式，常用帥氣或貌美照片搭訕，透過交友平台互加好友，再以網路通訊軟體向被害人噓寒問暖，並以甜言蜜語及各種理由話術要求匯款，使其陷入圈套，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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