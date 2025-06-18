挪用資金炒股 必翔實業伍必翔、蔣清明確定判囚4年半、8年

必翔炒股案伍必翔（左）判刑4年半、蔣清明（右）8年。（資料照）

2025/06/18 16:50

〔記者張文川／台北報導〕必翔實業時任董事長伍必翔，與前妻、必翔前董座蔣清明，為了拉抬子公司股價，挪用母公司4億資金護盤，造成必翔損失約4億元；蔣清明另挪用中國子公司約4億元人民幣（約新台幣17億元）資金，以假交易、借貸等名目頻繁匯款，部分最後流入女兒、陽明公司副總戴佳瑀（已歿）的個人戶頭。高等法院二審今依證券交易法之使公司受不利益交易罪，將伍必翔判刑4年半，蔣清明8年；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

台北地檢署2020年8月起訴伍必翔、蔣清明、戴佳瑀等6人，台北地院一審將伍必翔依1罪判刑5年2月，蔣清明依2罪各判5年6月、7年，未定執行刑；時任必翔李姓財務協理、黃姓董事、王姓獨董緩刑；戴佳瑀於一審審理期間過世，判公訴不受理。

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必翔實業前董事長蔣清明在2014年到2016年間，得知必翔公司面臨海外巨額求償訴訟，恐導致股價下跌、影響公司質押股票價值等，與炒手聯合，挪用公司資金拉抬股價。

檢調持續追查發現，蔣清明另於2016年起，多次挪用在中國的子公司陽明公司，以假交易或借貸等名義，頻繁匯款4億人民幣給其他公司，對方再陸續「歸還」款項，其中1.7億元人民幣流入時任陽明公司副總戴佳瑀戶頭，致必翔受損7億4917萬元。

2017年必翔實業轉投資的必翔電能財報，也被查出有問題，部分應收帳款被調整為虧損，伍必翔和蔣清明為了確保必翔電也能上市，挪用必翔資金大買必翔電能股票以拉抬股價，結果必翔電能財報公告後，必翔電能股價大跌，造成必翔資金損失4億元。

高院合議庭認為，伍必翔、蔣清明2人罔顧股東權益，違背忠實義務，導致公司、股東遭受重大損害，嚴重危害證券市場穩定以及投資人的權益，2人是國內知名企業家，之前有包含磷酸鐵鋰電池在內的相當專利技術，因公司經營不善而一時失慮鑄成大錯，故量處伍必翔4年6月徒刑，蔣清明的2罪各處5年、6年，合併應執行8年。

案經上訴，最高法院今認為原審判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

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