為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中5億高中生案今判「婚姻無效」 同婚配偶夏朝源拿不到遺產

    5億高中生與同性配偶夏朝源（已入獄），台中地院判決婚姻無效，夏男拿不到遺產。（資料照，記者張瑞楨攝）

    5億高中生與同性配偶夏朝源（已入獄），台中地院判決婚姻無效，夏男拿不到遺產。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2025/06/18 16:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，婚後1小時墜樓死亡，賴母控告夏朝源假結婚，刑事部分，夏男依偽造文書罪判刑1年6月確定；民事部分則因換法官等因素而延宕，台中地院民事庭審理將近2年，今天（18日）宣判婚姻無效，可上訴二審。

    台中地院的判決主文如下：訴外人賴生與被告夏朝源間，依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效；訴訟費用由被告（夏朝源）負擔。本案仍得上訴，全案尚未確定。

    此案的偽造文書刑事部分，夏朝源已經判刑確定，並於今年農曆年後入獄執行中，至於民事部分，如果夏朝源上訴，且未來仍判決婚姻無效確定，賴生與夏朝源不是民法上的配偶，夏朝源就沒有分配賴生的遺產之權。

    依民法順序，賴生龐大遺產，將由原為中國籍的賴母一人獨得，不過，依據「兩岸人民關係條例」第67條第一項規定，「由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾臺幣200萬元」，原為中華人民共和國國籍的賴母，如果是此條文所指的「大陸地區人民」，只能分配賴生遺產的200萬元，剩下的遺產，依民法順序，可能由賴男名義上的「伯父、姑姑、叔叔」（實際為賴生的「兄弟姊妹」）繼承分配。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播