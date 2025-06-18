台中5億高中生案今判「婚姻無效」 同婚配偶夏朝源拿不到遺產

5億高中生與同性配偶夏朝源（已入獄），台中地院判決婚姻無效，夏男拿不到遺產。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/06/18 16:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，婚後1小時墜樓死亡，賴母控告夏朝源假結婚，刑事部分，夏男依偽造文書罪判刑1年6月確定；民事部分則因換法官等因素而延宕，台中地院民事庭審理將近2年，今天（18日）宣判婚姻無效，可上訴二審。

台中地院的判決主文如下：訴外人賴生與被告夏朝源間，依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效；訴訟費用由被告（夏朝源）負擔。本案仍得上訴，全案尚未確定。

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此案的偽造文書刑事部分，夏朝源已經判刑確定，並於今年農曆年後入獄執行中，至於民事部分，如果夏朝源上訴，且未來仍判決婚姻無效確定，賴生與夏朝源不是民法上的配偶，夏朝源就沒有分配賴生的遺產之權。

依民法順序，賴生龐大遺產，將由原為中國籍的賴母一人獨得，不過，依據「兩岸人民關係條例」第67條第一項規定，「由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾臺幣200萬元」，原為中華人民共和國國籍的賴母，如果是此條文所指的「大陸地區人民」，只能分配賴生遺產的200萬元，剩下的遺產，依民法順序，可能由賴男名義上的「伯父、姑姑、叔叔」（實際為賴生的「兄弟姊妹」）繼承分配。

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