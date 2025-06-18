為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆男持空氣槍忽略「 這件事」 被判1年10月、併科3萬罰金

    胡男的空氣槍殺傷力超過標準值，被基隆地院判刑。（記者林嘉東攝）

    胡男的空氣槍殺傷力超過標準值，被基隆地院判刑。（記者林嘉東攝）

    2025/06/18 16:31

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市胡姓男子購買1把仿折疊式空氣手槍，警方獲報前往搜索查扣，經鑑定殺傷力超過標準值，基隆地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判胡男1年10月，併科3萬元罰金，但審酌他坦承犯行，犯後態度良好，緩刑5年，但要服100小時義務勞務。

    判決指出，胡男2016年8月間，花5000元向不知名男子購買1把仿折疊式空氣手槍，與口徑4.5公厘鉛彈丸1盒。警方去年獲知後，向檢方聲請搜索票前往胡男住處搜扣，送刑事局鑑定具有殺傷力後，檢方將胡男依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴。

    法院審理時，胡男坦承持有槍枝，法官查看刑事局空氣槍殺傷力鑑定書發現，胡的空氣槍單位面積動能為每平方公分25.7焦耳，超過槍砲彈藥殺傷力認定基準所定之每平方公分20焦耳，可見胡男持有的空氣槍僅甫具殺傷力，與法院實務經常可見查獲的空氣槍單位面積動能動輒上百者相較，胡男的空氣槍殺傷力實屬較低，加上他有僅有1支，犯罪情節輕微。

    另外，胡另被搜扣的口徑4.5公厘鉛彈丸1盒，法官認為，鉛彈丸本身僅為金屬球狀物，口徑僅4.5公厘，重量亦僅0.702公克，本身並無底火，不具備任何對人傷害之作用，僅屬單純金屬製成之球狀物（彈丸），並無另作他途而造成殺傷作用之可能，與無危險性而需特以刑罰管制的必要，這部分判胡男無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播