基隆男持空氣槍忽略「 這件事」 被判1年10月、併科3萬罰金

胡男的空氣槍殺傷力超過標準值，被基隆地院判刑。（記者林嘉東攝）

2025/06/18 16:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市胡姓男子購買1把仿折疊式空氣手槍，警方獲報前往搜索查扣，經鑑定殺傷力超過標準值，基隆地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判胡男1年10月，併科3萬元罰金，但審酌他坦承犯行，犯後態度良好，緩刑5年，但要服100小時義務勞務。

判決指出，胡男2016年8月間，花5000元向不知名男子購買1把仿折疊式空氣手槍，與口徑4.5公厘鉛彈丸1盒。警方去年獲知後，向檢方聲請搜索票前往胡男住處搜扣，送刑事局鑑定具有殺傷力後，檢方將胡男依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴。

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法院審理時，胡男坦承持有槍枝，法官查看刑事局空氣槍殺傷力鑑定書發現，胡的空氣槍單位面積動能為每平方公分25.7焦耳，超過槍砲彈藥殺傷力認定基準所定之每平方公分20焦耳，可見胡男持有的空氣槍僅甫具殺傷力，與法院實務經常可見查獲的空氣槍單位面積動能動輒上百者相較，胡男的空氣槍殺傷力實屬較低，加上他有僅有1支，犯罪情節輕微。

另外，胡另被搜扣的口徑4.5公厘鉛彈丸1盒，法官認為，鉛彈丸本身僅為金屬球狀物，口徑僅4.5公厘，重量亦僅0.702公克，本身並無底火，不具備任何對人傷害之作用，僅屬單純金屬製成之球狀物（彈丸），並無另作他途而造成殺傷作用之可能，與無危險性而需特以刑罰管制的必要，這部分判胡男無罪。

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