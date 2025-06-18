不是罷團！王鴻薇看板遭破壞 男酒後路過拿鑰匙戳破

破壞國民黨立委王鴻薇看板的男子被警方移送北檢偵辦。（資料照，罷免團體「山除薇害」提供）

2025/06/18 16:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨立委王鴻薇於民權東路、吉林路口架設廣告看板，15日遭到破壞，辦公室向警方報案。警方調閱監視器畫面，17日找到涉嫌破壞看板的32歲陳姓男子到案說明，陳男供稱當時有喝酒，經過看板一時情緒激動拿鑰匙破壞，否認有政治目的，也非罷團成員；警方詢後今天依毀損、違反公職人員選罷法移送台北地檢署偵辦。

罷團「山除薇害」當天曾嚴正澄清，志工秉持守法精神，絕無任何人蓄意破壞王鴻薇或任何他人設置的看板與牆面設施，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為，支持警方查明真相。

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據了解，陳男當晚用餐時有飲酒，與妻子走路經過看板前，一時興起，加上情緒激動，拿出鑰匙朝看板戳個洞，隨即徒手將帆布撕開，事後搭乘捷運離去，他否認是罷團成員。

王鴻薇在臉書貼文指出，早上有支持者向辦公室通報，民權東路、吉林路路口一樓的看板，涉嫌被罷團、青鳥、側翼破壞，辦公室第一時間報案，絕不姑息任何犯罪行為，一定追究到底。警方勘驗畫面後，鎖定一男一女嫌犯，以異物刺破看板上台北市長蔣萬安面部的部分後離去。

對王鴻薇的看板遭到破壞，山除薇害說遺憾，團隊自三階開始已無招募新志工的企劃，都是自一、二階共同奮鬥至今，是互相扶持且具有互信基礎，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為，支持王鴻薇與警方一同查明事實真相。

山除薇害說，民主社會中的價值對決，應該建立在公開透明、公平理性的討論基礎上，而非任何形式的抹黑、破壞，或轉移焦點的操作。他們將持續以行動與創意，合法、和平、理性爭取中山、北松山民眾的認同與支持，希望社會大眾理性看待，勿讓造謠與誤解模糊了民主行動的初衷。

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