涉非法清運廢棄物獲利4.7億 上櫃公司富喬等7公司、18人起訴

新北地檢署。（資料照）

2025/06/18 16:20

〔記者王定傳／台北報導〕知名玻璃纖維紗及布製造商、上櫃公司富喬工業（1815）總務處經理蘇嘉信，為節省成本，涉付錢請金振鴻等業者，把製程產生的不可利用「廢玻璃纖維（軟絲）」，假冒成可再利用的「廢玻璃（硬絲）」，非法運至桃園大溪、楊梅等地存放，蘇再向廠商收取回扣644萬餘元，富喬則節省清理費3.3億元，加上金振鴻等公司的不法利益總計4.7億元，新北地檢署今依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴蘇等18人及喬富等7公司，並對蘇求刑5年。

本案是檢察官吳姿穎指揮警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊、新北市刑大，另偕同新北市政府環保局、桃園市政府環保局、環境部環境管理署北區及中區環境管理中心，偵破這起上櫃公司非法清理廢棄物案件；富喬公司為國內專業產銷玻璃纖維紗、玻璃纖維布大廠，該公司總裁為張平沼，他曾是前國民黨立委，現為台灣商業聯合總會理事長及燿華企業集團會長。

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檢方調查，2018年1月至2024年12月，蘇為節省清理軟絲所需高額費用，代表公司與金振鴻、千佑、晶堡、中清等公司簽約，低價付費請這些業者處理軟絲。

檢警查出，金振鴻根本不能處理廢棄物，因此以只能處理硬絲的福和窯業公司為掩護，把軟絲假冒成硬絲，非法存放在金振鴻位於大溪的廠商；另，千佑、晶堡及中清3業者，則只能清運、處理硬絲，也分別把軟絲非法存放在桃園楊梅、大溪等廠區。

檢方調查，環境部為了管理事業廢棄物，有設置系統讓業者申報處理等情形，且司機運輸這些廢棄物也要有證明文件；富喬、金振鴻等公司涉以不實三聯單申報及掩護運輸，且富喬公司人員還將公司事業廢棄物清理計畫書記載的軟絲全數刪除，以避免被抓包，並陳送地方政府環保局審核通過。

檢方統計，富喬公司以此不法減省廢棄物清理費用共3億3516萬餘元，金振鴻公司、幫金振鴻運輸的源邦公司、以及千佑、晶堡及中清公司，則分別牟取1億1963萬餘元、825萬餘元、304萬餘元、879萬餘元、484萬餘元不法利益，總計4億7973萬餘元。

檢方還發現，蘇男利用與廠商每年續約重新議價機會，向金振鴻公司實際負責人沈珮如、中清老闆黃福豪索取回扣，要這些老闆們從喬富收取的款項中，以每噸200元至300元不等金額作為回扣，共收取644萬餘元。

檢方今依違反「廢棄物清理法」非法清理廢棄物、申報不實、「證券交易法」特別背信、刑法背信等罪嫌起訴蘇等18人，並依違反「廢棄物清理法」起訴富喬等7家公司；檢方認為，蘇、沈等人所為嚴重損及我國廢棄物監管制度，對蘇求刑5年、沈4年。

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