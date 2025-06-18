樁腳與幹部餐會賄選判刑 江啟臣當選有效確定理由曝光

民進黨中市議員謝志忠（左）控告立委江啟臣當選無效，一審與二審都判決敗訴，全案確定。（資料照，記者陳建志攝）

2025/06/18 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市立委第八選區去年1月的立委選舉，民進黨推派中市議員謝志忠，挑戰連任第4屆的國民黨立委江啟臣失敗，但選舉期間，江的幹部與樁腳涉入餐會賄選，且之後有罪判刑確定，謝志忠提告江啟臣當選無效，台中地院一審判謝敗訴，高等法院台中分院今駁回上訴，全案確定。

二審今天指出，謝志忠提出當選無效之訴的理由，是江啟臣競選團隊的主委李光國、榮譽副主委蘇慶雲和柯姓里長賄選判刑確定。依據台中地院一審判決書，李光國依共同犯公職人員選舉罷免法的「行求不正利益罪」判刑1年7月，緩刑5年，條件是支付公庫5萬元；蘇慶雲依同罪名判刑1年10月，緩刑5年，條件是支付公庫10萬元；柯姓里長依同罪名判刑1年8月，緩刑5年，條件是支付公庫5萬元。

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謝志忠主張，這3人都是江啟臣競選團隊成員，為求江啟臣能順利當選，於2023年11月7日舉辦餐會，以每人餐費約577元的不正利益，無償宴請該選區內有投票權，但不知情的環保志工26人，並由江啟臣於該餐會逐桌向環保志工致意、請求支持競選，這3人都判刑確定，江啟臣就這3人的賄選行為，有共同參與、授意、同意或知情而放任，或知情而不違背其本意的情形，聲明判決江啟臣當選無效。

二審今天指出，這3人雖已經判決確定，但3人與吳姓證人的供述或證述，以及相關LINE通聯紀錄，僅能認定3人舉辦餐會，無法證明江啟臣知悉3人的賄選行為。

二審強調，沒有其他證據，足以證明江啟臣對3人的賄選行為，有共同參與、授意、同意或知情而放任，或知情而不違背其本意等行為，據此駁回當選無效之訴，全案判決確定，不得上訴。

二審認為江啟臣（中）不知到幹部與樁腳3人賄選，據此駁回謝志忠提出的當選無效之訴。（資料照，記者張軒哲攝）

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