為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不忍了！高雄樋口飯糰夫妻委任律師按鈴控告女房東4罪

    樋口夫妻（右）在律師陳頂新（左2）陪同下前往高雄地檢署按鈴控告邵女侵入住居、毀損、恐嚇等罪。（記者黃佳琳攝）

    樋口夫妻（右）在律師陳頂新（左2）陪同下前往高雄地檢署按鈴控告邵女侵入住居、毀損、恐嚇等罪。（記者黃佳琳攝）

    2025/06/18 15:52

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄青海路日式飯糰店家與房東爆發租屋爭議，樋口飯糰店決定另覓新址開業，目前新店面還在裝潢，但16日卻再度爆發邵姓女房東與樋口夫妻衝突，樋口夫妻決定不再隱忍，今在律師陪同下前往高雄地檢署按鈴控告邵女侵入住居、毀損、恐嚇等罪，希望透過台灣司法手段扼止邵女「瘋狂行徑」。

    樋口夫妻的委任律師陳頂新表示，本月16日晚間，邵姓女房東在沒有預警的前提下跑到敲樋口夫妻的房門，還沒來得及應門，邵女就自行破壞門鎖闖入房內，還隨手砸壞房內物品，報警之後前往警局途中，邵女又在樓梯口從背後推了樋口先生一把，害他失去重心差點摔成重傷。

    陳頂新認為，原本雙方只是房東和房客因租賃問題造成的民事糾紛，目前已上升至嚴重刑事犯罪行為，邵姓女房東至少涉犯強制、侵入住居、毀損、恐嚇等4罪，他們已備妥相關證據提供給檢察官，希望檢方能建請法院羈押邵女，不要再讓她危害樋口夫妻。

    樋口先生也說，對於自己造成社會的紛擾感到抱歉，但他相信台灣是一個有法治的地方，經過這次人身遇到危害後，他已經連夜搬離租屋處，目前暫時住在新的租處，不過營生工具和新店面還沒裝潢好，目前還是會回原租處營業，只希望這次風波趕快告一段落，讓他們能安心做生意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播