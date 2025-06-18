不忍了！高雄樋口飯糰夫妻委任律師按鈴控告女房東4罪

樋口夫妻（右）在律師陳頂新（左2）陪同下前往高雄地檢署按鈴控告邵女侵入住居、毀損、恐嚇等罪。（記者黃佳琳攝）

2025/06/18 15:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄青海路日式飯糰店家與房東爆發租屋爭議，樋口飯糰店決定另覓新址開業，目前新店面還在裝潢，但16日卻再度爆發邵姓女房東與樋口夫妻衝突，樋口夫妻決定不再隱忍，今在律師陪同下前往高雄地檢署按鈴控告邵女侵入住居、毀損、恐嚇等罪，希望透過台灣司法手段扼止邵女「瘋狂行徑」。

樋口夫妻的委任律師陳頂新表示，本月16日晚間，邵姓女房東在沒有預警的前提下跑到敲樋口夫妻的房門，還沒來得及應門，邵女就自行破壞門鎖闖入房內，還隨手砸壞房內物品，報警之後前往警局途中，邵女又在樓梯口從背後推了樋口先生一把，害他失去重心差點摔成重傷。

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陳頂新認為，原本雙方只是房東和房客因租賃問題造成的民事糾紛，目前已上升至嚴重刑事犯罪行為，邵姓女房東至少涉犯強制、侵入住居、毀損、恐嚇等4罪，他們已備妥相關證據提供給檢察官，希望檢方能建請法院羈押邵女，不要再讓她危害樋口夫妻。

樋口先生也說，對於自己造成社會的紛擾感到抱歉，但他相信台灣是一個有法治的地方，經過這次人身遇到危害後，他已經連夜搬離租屋處，目前暫時住在新的租處，不過營生工具和新店面還沒裝潢好，目前還是會回原租處營業，只希望這次風波趕快告一段落，讓他們能安心做生意。

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