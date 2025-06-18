每支碳粉收100元回扣、招待喝花酒 嘉義、台南醫院2貪官二審減刑

高等法院台中分院針對衛生福利部嘉義醫院醫務行政室主任陳裕興、台南醫院資訊管理師羅柏芳（原名羅永芳）減刑。（記者張瑞楨攝）

2025/06/18 16:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕衛生福利部台南醫院、嘉義醫院與朴子醫院，三家醫院爆發集體貪污弊端，嘉義醫院醫務行政室主任陳裕興等多名公務員，被台中地檢署起訴指控，向廠商公司收取影印機碳粉匣等辦公室用品回扣，或登載不實訪查文件，甚至接受廠商招待喝花酒，高等法院台中分院今天（18日）二審判決，陳裕興一審原判決6年，二審改判4年6月，已繳交犯罪所得69萬4273元沒收。

至於其他上訴二審的被告，朴子醫院高級資訊師張仕煌一審判刑2年8月，已繳交犯罪所得14萬餘元沒收，二審駁回他的上訴；台南醫院資訊管理師羅柏芳（原名羅永芳），一審依違背職務收受不正利益罪判刑2年6月，已經繳交被招待喝花酒利益8100元沒收，二審改判2年，宣告緩刑5年，條件是向國庫支付10萬元。

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此案共有6名公務員被告，但二審今天（18日）判決是上訴的3人，一審判決指出，上述公務員從2012年起，於採購招標文件中，設置對一心國際科技有限公司（負責人林大為）有利的規格標或規範（俗稱規格綁標），讓一心公司取得採購標案，再向一心公司收回扣，時間長達10年，其中，陳裕興從2014年6月至2022年8月，辦理嘉義醫院的印表機碳粉匣耗材，向林大為收取採購金額（未稅）的13％回扣，電腦主機則是一台400元。

張仕煌是從2016年起，以共同供應契約方式，向一心公司採購朴子醫院印表機的碳粉匣等耗材，每支也是收100元回扣，羅柏芳則是在請購碳粉匣、墨水匣階段，負責提供採購規格、市場訪價規格，給首長（主管）核定底價，他卻直接把廠商提供的報價單，直接交給上級，主管與首長衍生錯誤，把廠商報價單直接當成底價，羅另於2020年1月8日，接受林大為的邀宴，到台中市喝花酒，共計消費1萬6200元（羅消費8100元）。

一審依犯購辦公用物品收取回扣罪，判處陳裕興6年徒刑，自動繳交的犯罪所得9萬元沒收，並沒收追徵未扣案犯罪所得60萬4273元；張仕煌依犯購辦公用物品收取回扣罪，判處2年8月徒刑，自動繳交的犯罪所得14萬4000元沒收；羅柏芳則犯違背職務收受不正利益罪判刑2年6月，自動繳交的犯罪所得8100元沒收（花酒消費）。

二審今天判決指出，上述3人已於偵查中自白，且已繳交全部犯罪所得，應依貪污治罪條例減輕其刑，羅柏芳取得不正利益價值為8100元，為5萬元以下，應依貪污治罪條例減輕其刑，另外，這3人犯行尚屬情輕法重，均依刑法第59條酌減其刑。

二審強調，陳裕興於偵查中繳交犯罪所得9萬元，二審繳交60萬4273元，已繳交全部犯罪所得；羅柏芳於一審主動繳回犯罪所得，二審撤銷陳裕興、羅柏芳的原判決，但張仕煌則維持一審判決。

二審合議庭強調，陳裕興、羅柏芳均為依法令執行職務的授權公務員，本應廉潔自持，陳裕興竟因個人貪念，於購辦公用器材過程中收取回扣、違背職務收受不正利益，損害政府機關廉潔、效能，羅柏芳未依規定確實訪價、查價而登載不實文書，致生損害於機關，但考量陳裕興坦承部分犯行，且已繳回全部犯罪所得，羅柏芳坦承起訴的客觀事實，兩人並無前科紀錄等，陳裕興改判4年6月，羅柏芳改判2年徒刑，緩刑5年，條件是向國庫支付10萬元，可再上訴。

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