彰化「聲音照相王」出爐！ 每4張罰單就有1張在這被拍

彰化縣環保局不定點、不定時機動出擊抓噪音車，路邊設置移動式聲音照相設備，透過即時監測與拍攝技術，鎖定汽機車排氣聲超標情形進行科技執法。（環保局提供）

2025/06/18 15:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕聲音照相抓噪音最兇的熱區出爐了！彰化縣環保局推動聲音照相科技執法至今，累計開出2440件罰單，其中光是中山路台一線路段就抓了592件、佔比高達24%，等於每4張罰單就有1張出自這條路，堪稱「聲音照相王」。環保局分析，該處是市區、車流量高，加上機車無法走高速公路改行此路，民眾檢舉又多，同時24小時緊盯才會成為抓最多的熱點。

環保局指出，自2023年9月啟用聲音照相科技執法至今年5月底，目前全縣共設置11套設備（9固定、2移動），21個月內取締2440件，今年1至5月也有296件，裁罰金額近30萬元，違規主力為重機族群與改造排過排氣管車輛，且不少來自外縣市車主跨區追求速度與快感，卻在彰化被抓包。

請繼續往下閱讀...

目前固定式聲音照相設備設在民眾檢舉熱點與交通繁忙區，包括彰化市的中山路與公園路、員林市的員林大道和山腳路、芬園鄉縣道139線、溪湖鎮員鹿路、福興鄉彰鹿路、二林鎮斗苑路、和美鎮彰美路，環保局年底前預計再新增3套固定式與1套移動式設備，總數將達15套，強化取締力道。

另外，移動式設備則以不定點、不定時機動出擊，根據噪音陳情熱區彈性部署，包括彰化市中山路、中興路、大埔路，還有員林市的員東路、和美鎮彰美路、埔心鄉員鹿路、大村鄉中山路等，執法時會在前方100至300公尺設置警示牌，提醒駕駛降低音量。

環保局呼籲，聲音照相是針對不當改裝與刻意拉高引擎轉速製造噪音妨礙環境安寧等行為，民眾若車輛正常、不惡意操作就不會受罰。提醒駕駛人不要「一時耍帥讓荷包失血」，違反《噪音管制法》第13條者，將處1800元至3600元罰鍰，並限期改善。

科技執法抓噪音車，會在前方100至300公尺設置警示牌，提醒駕駛降低音量以免受罰。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法