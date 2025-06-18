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    加拿大女失業鋌而走險 走私毒品來台被查獲

    加拿大籍女子日前從維也納搭機入境桃園機場時，被航警局與台北關在其託運行李中查獲35.11公斤第三級毒品K他命，市價約1200萬。航警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。（航警局提供）

    加拿大籍女子日前從維也納搭機入境桃園機場時，被航警局與台北關在其託運行李中查獲35.11公斤第三級毒品K他命，市價約1200萬。航警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。（航警局提供）

    2025/06/18 16:21

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕加拿大籍女子日前從維也納搭機入境桃園機場時，被航警局與台北關在其託運行李中查獲35.11公斤第三級毒品K他命，市價約1200萬，航警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

    航警局於今年4月9日清晨執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現加拿大籍R嫌2件自維也納託運來台之行李顯像有異，待R嫌提領後於海關檢查台於以攔查，開箱後在行李中查獲第三級毒品K他命，毛重35.11公斤。

    航警在偵訊時，R嫌一開始辯稱自己是幫朋友帶東西來台，不知道裡面是毒品。經航警調查，該名33歲加拿大籍女性犯嫌因失業缺錢花用，在朋友利誘下，由販毒集團提供機票、住宿以及加幣1000元（約新台幣2萬2千元）代價幫忙帶東西來台。她先從加拿大搭機前往維也納取貨後再搭機來台，但在入境桃園機場時就被查獲。航警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

    航警局表示，本案販毒集團係以免費旅遊名義招攬成員，除提供來回機票外，亦提供零用錢及免費住宿，以假觀光方式走私毒品來臺，所幸為專案小組即時查獲，未使毒品流入面。航警將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第三級毒品將處7年以上有期徒刑，切勿以身試法。

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    加拿大籍女子日前從維也納搭機入境桃園機場時，被航警局與台北關在其託運行李中查獲35.11公斤第三級毒品K他命，市價約1200萬。（航警局提供）

    加拿大籍女子日前從維也納搭機入境桃園機場時，被航警局與台北關在其託運行李中查獲35.11公斤第三級毒品K他命，市價約1200萬。（航警局提供）

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