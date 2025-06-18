歇業養生館當掩護 警破職業大賭場查扣150萬元

警方將蔡男逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/18 15:29

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重警分局接獲檢舉，指稱正義南路某養生館內藏有天九牌職業大賭場，經過數日蒐證，警方前日派員查緝，順利逮獲現場負責人45歲蔡姓男子，以及工作人員等共8人，另帶回賭客42人，查扣天九牌等賭具、抽頭金加賭資近150萬元，全案依法送辦。

據悉，蔡男有竊盜、傷害等前科，月前看上這間養生館因經營不善歇業，便接手養生館，對外仍保持歇業狀態，每天都大門深鎖，當作職業賭場的掩護。

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蔡男透過人脈，一個介紹一個來賭場賭麻將、天九牌，前兩個月起開始經營至今，每天生意都不錯，不法獲利約有200萬元。而賭場生意太好，常有不明人士在這邊出入，附近住戶擔心有異，於是向警方檢舉。

警方獲報即刻成立專案小組進行蒐證，果然發現裡頭有聚賭情事，且客人審查嚴格，非熟客不予入內，沒有太多廣告，非常低調。

警方前天持搜索票破門而入，當場將蔡男等共8名工作人員逮捕，另帶回賭客42人，扣回監視器鏡頭11組、天九牌2副、麻將牌5副、抽頭金新台幣57萬元、賭資90萬元等贓證物。蔡男表示自己想要賺快錢，便以歇業的養生館做為掩護，經營賭場。警詢後，將蔡男等8人依賭博罪移送法辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方扣回現金、賭具、監視器等贓證物。（記者徐聖倫翻攝）

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