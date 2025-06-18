一家四口假冒地政代書組高利貸集團 勾結詐團再剝被害人一層皮

士林地檢署。（資料照）

2025/06/18 15:21

〔記者張文川／台北報導〕男子蘇峰慶夥同胞弟蘇育輝、妻子、兒子等一家4口，成立2家資產管理顧問公司，以租來的地政士執照對外佯稱地政代書，勾結隱身於柬埔寨的詐騙集團機房，誘使已陷入假投資詐騙的被害人，找蘇男集團代為申辦高利率的不動產貸款，收取高額利息、手續費、代書費，待被害人無力償還貸款，再收取違約金，共15人受害，金額逾千萬元；士林地檢署收網逮蘇男等16人，今依組織犯罪、加重詐欺取財、重利、洗錢等罪嫌起訴。

蘇家4口無照假扮土地代書，由蘇姓兄弟之名，分別在台南、高雄登記成立「台信資產管理顧問」、「兆勝資產管理」2家公司，租借地政士執照，對外無照從事不動產登記業務，2024年起與假投資詐騙集團合作，受柬埔寨詐騙機房指揮，透過騙團提供的被害人資訊，主動聯繫被害人，協助辦理不動產抵押貸款，實則是要再剝一層皮。

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該集團安排貸款仲介員及假地政士，協助被害人辦理不動產抵押權貸款的洽談及設定等手續，於交付貸款前，預先扣除利息、手續費、代書費等；被害人拿到貸款後，詐團機房就再出動，繼續慫恿其將資金投入假投資；待被害人無力償還貸款時，蘇男集團再收取高額違約金，詐得顯不相當的重利與款項。

假代書集團為了博取被害人的信任，辦理抵押登記後，還會假好心提醒被害人小心勿被詐騙。集團得手後，以購買黃金、虛擬貨幣、投入地下簽賭網站等方式洗錢。

士檢指出，此種異業結盟的犯罪手法，結合高利貸、詐欺與洗錢，分工細密，蘇家4口負責營運、假冒代書招攬業務，柯姓、許姓、項姓（3男在押）等7名貸款仲介員，負責聯絡被害人洽談抵押貸款事宜，還有2名助理安排行程，林男負責收款，另還結合賴姓、鍾姓2名個人貸款業者協助辦理申貸。

士檢估計蘇男集團陸續詐騙15名被害人，收取的手續費、代書費、利息、違約金等不法所得逾1000萬元，起訴同時向法院聲請宣告沒收及追徵犯罪所得。

檢方認為16人趁被害人落入詐騙圈套、經濟困境之際，剝削其剩餘財產，導致其終身積蓄盡失、生活困頓，罪行重大，且犯後態度不佳、矯飾犯行，無任何悔意或賠償損失，建請從重量刑。

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