控遭建商詐騙逾7000萬 麥寮12民眾組自救會盼當事人出面解決

溫男等12人組自救會，控訴疑遭許姓建商詐騙逾7000萬，現提出民、刑訴訟。（記者李文德攝）

2025/06/18 14:57

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉傳出建商疑似詐騙，導致鄉內多位民眾受害，由50歲溫男成立自救會，現有12位成員。自救會盤點，建商以投資建案、預售屋、合建房屋等手法訛騙，粗估受騙金額高達7350萬。自救會成員痛訴，目前已透過司法途徑救濟，但建商已失聯多月，盼其能出面解決。

溫男表示，許姓建商多年前打著鮭魚返鄉名義，在麥寮鄉興建房屋並找人投資，他曾受邀參與投資順利取得款項，去年許男向他表示有680坪的建案可投資，屆時可得投資金額30至50%利潤，於是當下投入1000萬元資金，不久後建商改口稱每3個月可得9%分紅，繼續投入900萬元。

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溫男指出，今年過年期間，友人傳訊警示該名建商疑似在外博弈積欠債務，要他小心。當下他與建商家屬聯繫，得到的回覆為「等他回國後會清算」，沒想到就此杳無音訊，今年3月起失聯，原本要給予的利潤也沒下文，這才發現受騙。

溫姓男子近期將情況貼上臉書社團要大家小心，沒想到引起許多人回應曾遭受騙，因此共有12人組成自救會，包括投資建案、預售屋、合建房屋等遭騙民眾，粗估受騙總額高達7350萬，日前眾人已對許姓建商提出刑事和民事告訴。

自救會成員許姓兄弟表示，許姓建商109年前來商談合建房屋案，要求他們將224坪的土地過戶到許姓建商名下，待建案完成後，給予2間房屋和90萬元，眼見建案完工，陸續有房屋交易，許姓建商卻未兌現承諾，因此提告。

許姓兄弟指出，許姓建商在法院調解上坦言資金不足無法履行承諾，倘若他們可出資60萬元便可辦理過戶，當下答應調解。想不到結果是，土地被設定二胎，直呼建商的行為「可惡」。

以預售屋手法遭詐的陳、許姓男子所委任的律師李文潔表示，當事人當初透過房屋仲介買賣房屋，原有設定履約保證，但仲介卻迎合建商，不知何故履約保證取消，仲介未善盡應注意義務，造成當事人權益受損，故對仲介和建商提出損害賠償、詐欺等。

記者多次致電給許姓建商，最後並未獲得回應；雲林地檢署表示，目前已收到警方移送並分案偵辦中。

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溫男控因聽信許姓建商，投入1900萬資金投資建案，非但沒得到合約所承諾利潤，建商更失聯。（記者李文德攝）

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