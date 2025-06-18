青少年刑案嫌疑人達4.7萬創新高 警政署曝增加數集中在詐欺

警政署長張榮興（左）今日在立法院司法及法制委員會接受質詢時表示，少年犯罪人口增加的部份集中在詐欺，去年12到17歲的少年詐欺案有3124餘人。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/18 15:00

〔記者鄭景議／台北報導〕少年事件處理法「行政輔導先行」施行迄今近2年，去年12到23歲青少年刑案嫌疑人卻創新高達4.7萬餘人次，對此警政署長張榮興今日在立法院司法及法制委員會接受質詢時表示，少年犯罪人口增加的部份集中在詐欺，去年12到17歲的少年詐欺案有3124餘人，若加上18至23歲則達8706人，有6成左右是擔任車手及車手頭。

根據內政部警政署統計，去年警察機關查獲的12到23歲青少年刑案嫌疑人達4萬7462人次，其中12到17歲少年有1萬1785人，18到23歲青年有3萬5677人，兩者都是5年來新高。

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青少年易遭吸收利用從事犯罪的2大案類，則是詐欺以及妨害秩序，所占比率由2020年的26.09%上升至2024年的32.59％，顯示青少年犯罪增加，應可歸因於成少共犯案件持續上升。而青少年涉詐案件數持續增加，角色以車手及提供人頭帳戶為主。

民進黨立委沈發惠質詢時指出，少年犯罪類型與以往的「飛行少年」已經大不相同。立委羅志強則指出，少子化後其實青少年人口往下掉，但犯罪人數卻更高，數字令人怵目驚心，不純粹是治安與警政問題，也有教育與社會牽連問題。

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少年犯罪人口增加的部份集中在詐欺，去年12到17歲的少年詐欺案有3124餘人，若加上18至23歲則達8706人，有6成左右是擔任車手及車手頭。（記者鄭景議翻攝）

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