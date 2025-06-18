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    彰化無照女騎士輾坑摔車腦出血右眼失明 公路局中區分局判賠311萬

    陳女摔車造成右眼失明等嚴重傷勢，台中地院判決交通部公路局中區養護工程分局應賠償311萬餘元。（記者張瑞楨攝）

    陳女摔車造成右眼失明等嚴重傷勢，台中地院判決交通部公路局中區養護工程分局應賠償311萬餘元。（記者張瑞楨攝）

    2025/06/18 14:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕無駕照的陳姓女子於2022年間，雨中騎機車載女兒時，於彰化縣一處路段輾到坑洞摔車，造成腦出血與右眼視神經萎縮，右眼完全無光感（失明）等嚴重傷勢，向該道路主管機關交通部公路局中區養護工程分局求償323萬餘元，中區養護分局答辯說，已經善盡維護管理之責，此坑洞屬突發性無可預見，台中地院卻認為事故發生前，委託廠商已經查覺鋪面損壞局部沉陷，卻未能即時處置，應負起國家賠償之責，判決應賠償311萬餘元，可上訴。

    判決書指出，無駕照的陳女於2022年5月17日上午7時許，騎機車載人行經彰化縣一處道路，輾到長0.8公尺、寬0.6公尺、深度4公分坑洞摔倒，造成頭部外傷腦出血、右側顏面骨骨折、右側外傷性視神經病變併視神經萎縮，已完全無光感，以及創傷性蜘蛛網膜下出血等傷害，她求償精神慰撫金80萬元、勞動能力減損200萬元，以及醫療費等，共323萬9483元。

    管理機關交通部公路局中區養護工程分局答辯表示，已依交通部公路總局公路養護手冊規定，委請民間廠商於2022年5月9日與16日完成每週1次的日間經常巡查，此事故發生前，未曾接獲坑洞通報，此路段於發生這場意外事故前，並無這處坑洞，亦無明顯的高低落差情形，該坑洞應為16日完成巡查後，迄至事故發生（17日）期間甫形成，屬突然性、不可抗力的外來偶發事故，客觀上無預見可能性，亦無從知悉，不是管理維護有欠缺導致，聲明原告之訴駁回。

    台中地方法院認為，此路段由中區養護分局發包委託一家營造有限公司巡查、維護，該公司於5月16日巡查時，判斷這處路段鋪面損壞，損害程度L級（可目視察覺，輕度影響行車品質），養護措施為「可暫不處理」，另外，事故發生時連續下雨多日，意外前已有路面沉陷情形。

    法官認為，此路段事故前既已發現鋪面局部沉陷，中區養護分局應視交通往來流量、連續下雨狀況，綜合判斷是否屬於需進行特別檢查，卻未即時處理，終致該沉陷因連續下雨而產生坑洞，造成路段欠缺安全性，顯示中區養護分局未善盡養護、巡查及檢測義務，也未迅速採取必要措施，管理顯有欠缺，判決應賠償醫療費用、看護費用、精神慰撫金等共計311萬7735元，可上訴。

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