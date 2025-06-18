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    獨子跌進粉碎機慘死！慈濟送暖遭婉拒 家屬：留給更需要的人

    楊男被救出時一度無生命跡象，楊父楊母見狀悲慟至極。（圖由民眾提供）

    楊男被救出時一度無生命跡象，楊父楊母見狀悲慟至極。（圖由民眾提供）

    2025/06/18 14:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮一間飼料工廠昨（17日）發生工安意外，41歲楊姓男員工在清理玉米粉碎機時，不慎跌落遭機具夾住右腿，送醫搶救仍因失血過多不治。消息傳出後，慈濟基金會彰化分會當晚前往罹難者家中致意，原欲給予關懷金表達哀悼，未料家屬婉拒援助，僅哽咽表示：「希望這份心意，留給更需要的人吧。」現場志工聽聞皆為之動容。

    據了解，這場事故發生在昨日上午10點多，當時楊男正在清理玉米粉碎機，疑似腳滑跌落攪拌槽內，右腿遭捲入卡死，現場同事見狀立即關機報警。消防人員趕到後協助脫困，並送醫急救。搶救過程中，楊男父母在場幫他加油打氣，最後因失血過多不治，楊母得知後情緒崩潰，哭到捶心肝、數度癱軟在地。

    據了解，楊家與業者有親戚關係，楊男自20多歲起就在該飼料廠工作，是同事眼中認真的資深員工、鄰里口中的孝順兒子，未料一場意外，讓年邁的楊父楊母失去愛子，悲慟至極。慈濟獲報後前往慰問援助，但遭楊父楊母婉拒，表示希望將這份心意，留給更需要的人，讓現場志工動容不已。

    慈濟表示，家屬雖承受喪子之痛，卻仍保有為他人著想的善念，他們也將持續關注後續需求，提供必要協助。

    慈濟基金會彰化分會前往楊男家中致意，希望給予關懷金表達哀悼。（圖由慈濟基金會彰化分會提供）

    慈濟基金會彰化分會前往楊男家中致意，希望給予關懷金表達哀悼。（圖由慈濟基金會彰化分會提供）

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