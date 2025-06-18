「博弈教父」陳政谷將到南屯派出所報到 先前交保曾搭友人名車簽到

陳政谷（中）需接受電子腳環監控8個月。（資料照）

2025/06/18 14:17

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴陳政谷涉洗錢438億元，台中地院昨晚（17日）將交保金額拉高至3.5億元後，以「覓保無著」為由當庭釋放，陳政谷明天週四（19日）將到南屯派出所報到，而今年3月遭停止羈押期間，也有民眾目擊陳政谷搭友人名車到所報到。

陳政谷有「博弈教父」、「百億總裁」稱號，一度被台中地院裁定2億元交保，卻被陳政谷拒絕而繼續羈押，由於17日期限屆滿，法院再度裁定以3.5億元交保卻仍遭陳政谷拒絕，雙方僵持後，中院以「覓保無著」當庭釋放陳政谷，需接受電子腳環監控8月。

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依照台中地院規定，陳政谷應於每週二、四、六上午8時至10時間，至住處轄區台中市第四警分局南屯派出所報告各1次，據透露，陳政谷曾在今年3月17日被裁定2億元交保，未在21日前籌到具保金額延押2個月，期間多次到南屯派出所報到，常搭「友人名車」簽到。

警方表示，陳政谷需遵循「刑事訴訟法」規定，交保停止羈押到住處轄區派出所報到，相關流程與他人相同，並無特權，陳需在派出所簽到簿簽名並記錄時間，再由派出所主管蓋章確認，若被告未按時報到會立即通報承辦書記官。

陳政谷將於週四（19日）到南屯派出所報到。（記者黃旭磊攝）

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