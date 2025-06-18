女子一夜情吃「事後避孕藥」被老媽發現 怕挨罵扯被街友性侵

女子跟男網友一夜情後吃事後避孕藥，母親見到藥品外包裝，她居然胡扯回家路上被街友性侵。（示意圖，圖中人物與本案無關，資料照）

2025/06/18 14:11

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名28歲女子到KTV參加網友聚會，席間與35歲林姓男子看對眼，歡唱結束兩人到林的住處發生性關係。女子返家前服用「事後避孕藥」，卻被母親發現藥品外包裝，她擔心被罵，居然說「回家路上被街友性侵」，母親氣得報警；警方耗費數週追查，發現全案是她胡扯，近日將她依誣告罪嫌函送法辦。

警方調查，這名住在台北市的年輕女子，先前參加網友聚會，到某KTV唱歌喝酒；期間她與包廂內另名林姓男子看對眼，雙方互有好感，隔天清晨6時許歡唱結束後，兩人相約前往林的住處發生性關係，事後林還開車載她到附近捷運站，讓她搭捷運返家。

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不過，這名女子擔心懷孕，返家前服用事後避孕藥；她母親在捷運站外等著載人，但母親見到她後，發現她手上有一盒藥品，仔細一看是事後避孕藥；母親斥責、質問，她擔心被罵，居然謊稱自己去某閨密家喝酒，結束後要去搭捷運卻在路上遭街友性侵，她只好去買事後藥來吃，母親氣得報警。

警方根據女子所述內容追查，傳喚她閨密到案，閨密聲稱她確實有到其住處，但因為自己隔天要上班，無法跟她一起去參加網聚，當天有幫忙叫計程車讓她去KTV。警方再根據計程車的線索，前往該KTV調閱監視器畫面，赫然發現她與林男牽手、擁抱，一起離開KTV，事後林男還從住處載她去捷運站，根本沒被性侵。

警方認為這名女子只是擔心被母親責罵，胡亂杜撰被人性侵，警方耗時數週追查，浪費司法資源，在近期將她函送法辦。

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