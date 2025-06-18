假檢警詐騙升溫！台中婦加LINE入「勤務指揮中心」 存款險噴飛

王姓婦人陷入假檢警詐騙陷阱，員警趕往勸說。（警方提供）

2025/06/18 14:01

〔記者許國楨／台中報導〕假檢警詐騙升溫！警政署公布「165打詐儀表板」數據顯示，5月份全台受理詐欺案達1萬6003件，財損金額高達87億2967.8萬元，件數較4月略增0.3%，財損卻暴增14.1%，其中「假檢警」手法捲土重來，詐騙集團甚至身穿警察制服與被害人視訊，營造「辦案中」假象取信於人，呼籲民眾務必提高警覺。

而台中市一名王姓婦人近日就陷入假檢警詐騙陷阱，她接獲自稱是警察的陌生來電，對方聲稱她涉入刑案，需配合調查，還要求她加入LINE帳號「勤務指揮中心」進行遠端指揮，接著指示她前往銀行辦理新金融卡，並測試提款功能後寄出，作為「證據保全」使用。

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王婦信以為真，昨天神情緊張地進入銀行辦卡，不斷查看手機與接聽訊息，異常舉動引起行員關注，機警行員主動詢問並通報第六分局西屯派出所，員警石洮麟與楊閎宇趕抵現場，確認王婦正遭遇假檢警詐騙，當場耐心解說該話術為詐團慣用技倆。

員警說，所謂涉案與調查皆為誘騙手段，目的是取得帳戶與財務控制權，轉作為詐團使用的人頭帳戶，王婦這才驚覺受騙，表示尚未提供卡片與帳號資訊，感謝員警即時攔阻詐騙於最後關頭，保住帳戶內11萬多元存款，避免財產損失。

第六分局長周俊銘表示，詐騙集團常假冒檢警身分，利用民眾對司法的恐懼與不了解，編造涉案情節，藉機騙取帳戶資料與金融工具，真正的執法機關絕不會透過電話或通訊軟體要求提供金融卡、帳號或進行資金轉移，若接獲類似可疑來電，務必保持冷靜，第一時間撥打165反詐騙專線或洽轄區派出所查證，共同守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經員警耐心解說，王婦才知差點遇詐。（警方提供）

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