中市前和平區長林建堂涉貪589萬元 二審上訴駁回維持6年6月

台中前和平區長林建堂被控貪污案，二審駁回林的上訴，維持一審6年6月的判決。（取自臉書）

2025/06/18 13:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市前和平區長林建堂（2014年由國民黨推薦當選，2018年以無黨籍身分當選）因選舉開銷、公關費等支出而欠債，2019年間透過和平區清潔隊員謝震宇擔任白手套，向廠商索賄589萬元，林建堂認罪、繳回犯罪所得，一審判刑6年6月，上訴時高等法院台中分院卻發現，一審的審判長是裁定謝震宇羈押的法官，違反法院組織法規定，撤銷判決發回台中地院重審，更一審還是判決林6年6月徒刑，二審則於今天（18日）判決駁回林的上訴，維持6年6月量刑。

判決書指出，林建堂擔任台中市和平區長期間，於2019年知悉和平區公所將辦理自來水改善工程，由謝出面代表林建堂向6間得標廠商索取回扣，其中，設計監造標得標廠商收決標金額15%回扣、工程施作標得標廠商依決標金額收取10%回扣，共索賄589萬元。

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台中地院一審時依審理時，依共同犯經辦公用工程收取回扣罪，判處林建堂6年6月，褫奪公權5年，全案上訴台中高分院，二審發現檢方偵查時，向台中地院聲請羈押謝震宇，羈押庭承審法官，與一審審判長是同一人，「法院組織法」第14-1條規定，刑事強制處分庭的法官，不得辦理同一案件的審判事務，二審認為一審違反法院組織法的規定，基於被告訴訟人權，撤銷一審判決發回重審。

台中地院重新分案審理，同樣判處林建堂6年6月徒刑，褫奪公權5年；謝震宇應執行有期徒刑6年，褫奪公權4年，繳回的589萬賄款沒收，林建堂上訴二審，台中高分院今天判決駁回，維持原判決，可再上訴三審。

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