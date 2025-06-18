外籍移工淪車手 竹南警逮2人續追上游

近來多名外籍移工淪車手，竹南警逮2人持續追查。（警方提供）

2025/06/18 14:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕詐騙集團橫行，除了部分離開台灣的移工帳戶成為詐騙集團使用的人頭帳戶，甚至有移工被吸收成為詐騙集團成員，且犯案次數增加。苗栗縣竹南警方近期因接獲民眾報案遭詐騙，調閱監視器後發現前往自動櫃員機（ATM）提領贓款的車手不少為外籍移工，且移工前往ATM提領金錢次數增加，報請檢方指揮後，逮捕31歲越南錦姓及25歲阮姓男移工依法送辦，目前也持續追查上游與其他涉案成員。

竹南警方今天表示，遭詐騙民眾報案後，警方調閱監視器發現，前往ATM提領贓款的移工增加，且次數頻繁，主要小額提領後即離開。竹南警方研判，因轄區內不少工廠聘請外籍移工，加上可能有逾期未返國移工，詐騙集團除鎖定工作期限屆滿離台者購買人頭帳戶洗錢，部分移工也被詐騙集團吸收，詐團為減少台籍成員被逮風險，藉由外籍移工組成下游車手，四處於轄區ATM提領。

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竹南警方組成專案小組後，鎖定錦男與阮男出擊逮人，2人坦承犯案，2人稱近期提領3次，金額高約10多萬，提領後即迅速離開。

目前警方除將2人移送法辦，也持續擴大追查相關上游主嫌及其他涉案共犯。警方也呼籲民眾提高警覺，切勿提供個人帳戶，若發現可疑情況，請即向警方報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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