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    嘉市城鎮韌性演習 6/18、6/19蘭潭周邊交管

    嘉市實施城鎮韌性演習，6月18、19日蘭潭周邊進行交通管制。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市實施城鎮韌性演習，6月18、19日蘭潭周邊進行交通管制。（圖由嘉市政府提供）

    2025/06/18 14:01

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習將於明（19）日下午1點半至5點登場，規劃在嘉市災害應變中心、西區衛生所、崇文國小、民族國小等4處為重點驗證區。為配合演練，今（18）日、明（19）日蘭潭周邊將進行交通管制，敬請民眾配合演練，不要驚慌。

    市府消防局表示，19日將於東區立學街16號一帶，發送災防告警細胞廣播服務測試演練，訊息如下：[演練][疏散避難]嘉市2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習發送測試演練。嘉市災害應變中心05-2782119按9。[Drill] Drill of Evacuation Alert. Chiayi City EOC.

    市府警察局表示，為配合演練戰時重要民生、經建設施搶救作為，18、19日下午1點至4點，將在蘭潭周邊將進行交通管制，路段為小雅路（蘭潭淨水廠前，小雅路53號、小雅路與環潭公路口），道路將行雙向封閉，請車輛改道行駛配合演習，18、19兩日，蘭潭周邊將行交通管制，警察、消防、自來水公司等單位也將共同進行演習；19日正式演習日，手機如有收到告警訊息也請民眾不要驚慌。

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