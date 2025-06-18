中油大林廠相隔1個月又火警 1名外包商送醫

中油大林廠驚傳火警，1人受傷送醫治療。（讀者提供）

2025/06/18 13:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕中油大林廠5月11日才剛發生火警，沒想到今天上午再度發生火警，導致1名外包商受傷送醫治療，起火原因有待調查。

中油大林廠表示，今早10點5分，煉五組第六媒組工場發生火警，該工場已於6月17日停爐準備歲修，今日進行法蘭盲封作業時引發火警，隨即啟動消防機制滅火，約10點19分控制火勢，11點撲滅火勢。

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不過，雖然中油大林廠聲稱依規定通報，但高市消防局遲至上午10點22分才獲報，調派4車8人到場時，管線冒煙無明火，中油公司切斷氣體來源，經持續射水降溫後狀況解除，傷者由廠方自行送醫。

回顧5月11日上午，中油大林廠原油槽疑似遭到雷擊起火，高市消防局調派10車20人前往救援，因火警發生後，油槽隨即啟動泡沫冷卻系統，所以外觀無明顯火煙，也沒有人受傷受困。

據了解，依消防法第19條之1第1項所定場所發生火災、爆炸、公共危險物品或可燃性高壓氣體漏逸時，該場所管理權人或其授權管理消防事項人員於發現或獲知事故時，應於30分鐘內以撥打119電話或其他經場所所在地消防機關指定的方式完成通報。

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