校董夫婦挹注1.15億興學 明道大學退場不認帳挨告判須還債

明道大學已退場，目前由教育部接管。（資料照）

2025/06/18 13:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕已經退場的私立明道大學，2021年間發生財務問題，校方尋求董事會紓困，董事長李超群及其夫人楊月秀分別挹注7500萬元、4000萬元，雙方約定校方有盈餘再還款，不料明道大學走向退場命運，這筆錢李、楊至今拿不回來，兩人認為這筆錢是合意借貸，但校方認定是捐贈，雙方因此鬧上法院，該案經彰化地方法院審理，判決被告明道大學（明道學校財團法人）敗訴，必須還債款1億1500萬元給原告，全案仍可上訴。

明道大學目前由教育部接管，並成立「明道學校財團法人」處理後續接管事務。該案起因於2021年4月間明道大學被教育部列為專案輔導學校，學校的財務調度都須報教育部，校務發展困難，校方尋求董事會協助，董事長李超群和董事楊月秀分別挹注7500萬元、4000萬元。由於校方因已列為專輔學校，這筆錢並未依教育部監督學校融資作業要點將借款專案報教育部核定，以致這筆錢不得作為借款。

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董事長李超群主張，後來雙方（董事會、校方）約定「無息、無還款期限、待學校年度決算盈餘達5千萬元並報部核准後，開始還款」，這個約定的前提是建立在「學校被排除於教育部專案輔導學校」，可是校方一直沒有達成這個條件。他們借款給校方時，無法預料學校經教育部令停止招生甚至停辦致喪失清償債務能力，上述約定對他們並不公平。

校方主張，雙方並沒有簽定借貸合約，因為當初的約定就是「捐贈」，當時學校被列為專輔，借款前應專案報教育部核定始得辦理，然原告交付款項前並未循相關程序辦理，已違反規定，此款項不得作為借款。更何況原告為學校董事，即負有積極籌措經費之義務，其明知學校財務困境，董事會負責籌措款項之責，就不得向董事借貸，自然不能要求返款項，顯然原告已有將系爭款項贈與學校之默示之意。

法官認為，董事會於2021年5月18日決議通過，向李超群、楊月秀無息借款，借款期間共計8年，此有董事會紀錄，足認本次借貸已經兩造同意；又同年11月26日董事會之通過校務改善計畫，校方並於12月14日檢附該計畫函送教育部，明確表明更改前揭還款條件為「無息、無還款期限、待學校年度決算盈餘達新臺幣5仟萬元並報部核准後，始得開始還款」，顯然原告主張雙方成立消費借貸契約並非沒有根據。校方分別給付原告李超群7500萬元、楊月秀4000萬元。

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