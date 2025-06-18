為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退休男遭詐逾400萬元 警所長騎單車圍堵活逮女車手

    北市警信義分局吳興街派出所所長賴何杰騎乘YouBike單車，佯裝民眾帶隊將江女圍捕到案。（記者邱俊福翻攝）

    北市警信義分局吳興街派出所所長賴何杰騎乘YouBike單車，佯裝民眾帶隊將江女圍捕到案。（記者邱俊福翻攝）

    2025/06/18 13:46

    〔記者邱俊福／台北報導〕退休在家的李姓男子遇上「假投資」詐騙集團，被誘騙陸續面交高達403萬元投資虛擬貨幣，直至近期想獲利了結卻遲遲無法出金，始知上當向台北市警信義分局吳興街派出所報案，上週四警方聯手李男假意繼續投資，成功誘出江姓女車手，由所長賴何杰騎乘YouBike單車偽裝民眾，帶隊埋伏將江女圍捕到案，訊後依詐欺、洗錢罪嫌移送檢方偵辦。

    警方表示，61歲李男是透過通訊軟體交友，遭詐團成員鎖定，當雙方建立友情後，對方以投資虛擬貨幣保證獲利等話術，誘騙李男陸續領出退休金達403萬元，先後分4次面交給對方車手，上週當欲領出獲利時，對方以各種理由推辭，才發現有異報警。

    警方獲報後，由李男假裝持續受騙，上週四跟詐團相約於北市吳興街一間超商前面交150萬元，繼續加碼投資虛擬貨幣，警所長賴何杰獲訊，調動員警分別騎乘機車等在附近埋伏，自己則穿著背心，騎乘YouBike單車偽裝成民眾在附近徘徊、監控。

    不久，詐團女車手現身，當場上前將她圍捕到案，身上查獲作案用智慧型手機等證物。警方經查，該車手為39歲江姓女子，江女自稱是於社群軟體抖音上認識網友，該網友表示可以介紹工作，工作內容是送精品以及向客戶收錢兌換虛擬貨幣的業務，並不知是協助詐團向被害人收取贓款，而之前已依指示收款6次，每次酬庸為1500元。

    警方提醒，詐團經常在網路上冒用名人的名義或是透過加LINE好友，利用「穩賺不賠」、「高獲利、零風險」等誇大詞彙誘騙被害人加入投資群組，並以「免費贈送飆股」、「內線消息」作為誘因，讓被害人一步步放下戒心，之後再透過虛構帳面數據顯示獲利，使被害人越陷越深，直到後續以「手續費」、「保證金」等名義要求被害人持續投入才可出金，被害人始驚覺遭騙，民眾必須多加小心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣作案用手機與現金等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣作案用手機與現金等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    詐團透過手機通訊軟體指示車手江女到指定地點取款。（記者邱俊福翻攝）

    詐團透過手機通訊軟體指示車手江女到指定地點取款。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播