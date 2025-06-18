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    首頁　>　社會

    七旬老翁駕車暴衝7人喊告 警方傳喚他後天到案說明

    78歲邱姓老翁開車經北市重慶南路1段，先闖紅燈後撞傷行人，再追撞汽機車及公車，造成8人受傷。（資料照）

    78歲邱姓老翁開車經北市重慶南路1段，先闖紅燈後撞傷行人，再追撞汽機車及公車，造成8人受傷。（資料照）

    2025/06/18 13:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕78歲邱姓老翁在上月下旬駕車，於台北市街頭上暴衝，追撞6輛汽機車並造成8人受傷，邱在車禍後也一度命危住進加護病房，是後脫離險境轉至一般病房，最終於上週出院。由於此次意外總共有7人先後對邱提告過失傷害、毀損，對此，警方今天表示，本月初已對他發出通知書，要求他後天到案說明。

    據了解，邱後天應該會在律師的陪同下，前來警局說明、製作筆錄。

    警方說，此案發生後，最先提告的是傷勢較重的劉姓行人，以及駕駛特斯拉擔任多元計程車的李姓司機。隨後又有2名機車騎士、2名轎車駕駛以及1名公車乘客，也先後提告過失傷害與毀損，全案目前總共有7人對邱姓老翁提告。

    警方指出，這起車禍發生在上月23日，當時邱姓老翁駕駛黑色Lexus轎車，下午2時20分左右自重慶南路北往南方向、行駛至武昌街口前紅綠燈時突然闖紅燈，有2名行人被擦撞倒地，邱男轎車陸續再擦撞3輛轎車，撞上公車才停下，共計造成8人受傷。

    車禍發生後，邱的酒測值雖然是0，但他被警方查出無照駕駛，隨即針對這部分對他製單開罰。

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