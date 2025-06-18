驚悚撞擊！校車左轉撞機車 騎士捲車底命大腿傷送醫

彰化埔心今早發生公車撞機車車禍，騎士捲車底等待救援。（民眾提供）

2025/06/18 12:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉今（18日）上午驚傳車禍！一輛載有28名學生的校車，在員鹿路左轉永坡路時，與一名直行的黃姓機車騎士發生碰撞，騎士連人帶車被捲入車底，畫面驚悚。所幸騎士只有腿部受傷，送醫後意識清醒，暫無生命危險。

事故發生於上午7點，從監視器畫面可見，黃男（38歲）騎車沿永坡路到路口，原本停等紅燈準備起步，未料員鹿路右側突然衝出一輛校車準備左轉，雙方距離過近閃避不及發生碰撞，黃男遭撞倒地，整個人被壓在校車左前輪下，動彈不得。

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消防隊獲報趕抵現場，發現黃男腿部被壓住、但意識清醒，救護人員將騎士調整姿勢後脫困，立即送往衛福部彰化醫院急救。初步診斷為右腿受創，雖意識清醒，但仍需觀察有無骨折或內出血情況。

雖然這起車禍校車上28名學生未受傷，但也受到不小驚嚇，校方立即調派另一輛接駁車將學生安全送達學校。警方調查，雙方駕駛酒測值均為零，初步研判校車駕駛左轉時未注意來車，而黃男經過設有「停讓」標誌的路口時也未停車，雙方均有違規情形，詳細原因仍待進一步釐清。

黃男被撞後一度壓在公車底輪下，所幸救出後只有腿部受傷，送醫後意識清醒。（民眾提供）

騎士路口停等時超過停等線，公車左轉也跨越車道，雙方閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

騎士被撞後被捲入車底。（民眾提供）

彰化一輛校車行經員鹿路與永坡路口時，左轉不慎撞到機車，騎士捲入車底，公車司機下車陪伴等待救援。（民眾提供）

騎士被撞後捲入車底，民眾趕緊報警救援。（民眾提供）

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