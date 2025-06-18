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    首頁　>　社會

    軍卡肇事釀1死1傷 空軍：配合調查、強化駕駛教育

    空軍飛訓部一輛戰術輪車17日在高雄阿蓮一處道路疑似轉彎時未禮讓直行機車，造成83歲騎士與乘客1死1傷，30歲中士駕駛以過失致死罪移送法辦。（資料照，警方提供）

    空軍飛訓部一輛戰術輪車17日在高雄阿蓮一處道路疑似轉彎時未禮讓直行機車，造成83歲騎士與乘客1死1傷，30歲中士駕駛以過失致死罪移送法辦。（資料照，警方提供）

    2025/06/18 12:57

    相關新聞請見：

    軍卡車右轉未禮讓直行機車碰撞 8旬老夫妻1死1傷

    〔記者方瑋立／台北報導〕空軍飛行訓練指揮部一輛戰術輪車昨（17）清晨於高雄阿蓮區執行任務時，於轉彎時擦撞一旁機車，造成2名83歲騎士與乘客1死1傷。空軍今（18）日表示，

    據本報報導，肇事軍卡車由中士士兵林男（30歲）駕駛，當時沿阿蓮區蓮山二路南往北行駛，至穎源路口右轉時，未禮讓右側同向直行機車以致發生碰撞，機車後座黃男（83歲）當場死亡，騎士黃陳女（83歲）手部開放性骨折，送醫治療無生命危險。

    警方初步研判，係軍用卡車於右轉時，未禮讓直行機車致肇事，詳細肇事原因報請交通大隊進一步分析釐清，林男警詢後，依涉嫌刑法過失致死罪，移送橋頭地檢署偵辦。

    空軍今天表示，飛訓部乙輛中型戰術輪車，17日上午執行任務期間，不慎與騎乘機車民人發生擦撞，造成民人傷亡，刻由警方釐清肇責。

    空軍司令部指出，後續將配合警方實施調查，並持恆強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維部隊行動安全。

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