狂徒持衝鋒槍掃射警局並射傷追捕員警 高院殺人未遂罪重判18年4月

桃園市幫派分子楊景隆自稱遭警方吃案、欺負，去年3月深夜，竟持非制式衝鋒槍、手槍共3把，對桃園分局景福派出所掃射14槍。（資料照）

2025/06/18 12:35

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市幫派分子楊景隆自稱遭警方吃案、欺負，去年3月深夜，竟持非制式衝鋒槍、手槍共3把，對桃園分局景福派出所掃射14槍，將玻璃門、值班台打得彈痕累累，駕車逃逸時又打傷攔截警員，最後被警網包抄，雙匪駁火99槍，楊終被壓制就逮，桃園地院依殺人未遂等罪重判楊18年4月；楊上訴辯稱，雖朝警方開槍，並無殺害員警的殺人故意，一審判刑太重，高等法院不採信，今仍判楊18年4月。可上訴。

檢警調查，自稱桃園「大樹林幫」份子楊景隆（44歲），犯案前數小時於個人臉書貼文，指稱曾被警察吃案、恐嚇、欺負等，還在留言處貼上3把長短槍的照片，去年3月23日晚上10時52分攜帶蠍式衝鋒槍1把、仿金牛座手槍2把，駕車前往景福派出所前，朝派出所的大門狂轟14槍，打碎玻璃門，值班台旁當時有多名員警，險被射傷，場面相當驚險。

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楊男逞威後駕車逃逸，行經桃園分局前方力行路口時，又對上前攔查的警員蔡淳宇開槍，造成蔡員左肩中槍，蔡負傷開槍回擊，後經送醫急救，幸無大礙。

楊男接續駕車逃逸，最終在永安路被警方以優勢警力包夾、火力壓制，警匪累計駁火99槍，楊落網時，警方發現他身穿防彈衣，起獲2把手槍、1把衝鋒槍、38顆子彈等。

桃園地檢署偵查後，依殺人未遂罪、非法持有非制式衝鋒槍、手槍罪及觸犯持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪，將楊男起訴。

桃園地院審理認為，楊男長期持有槍彈，先至警察機關開槍射擊挑釁造成設施毀損，又於員警追緝過程中持槍射擊，犯罪所生危害甚鉅，依觸犯非法持有非制式衝鋒槍、手槍罪，判7年徒刑，併科罰金20萬元；又犯持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪，判8年4月徒刑，併科罰金10萬元；另犯殺人未遂罪判7年徒刑，合併應執行18年4月，併科罰金25萬元。

楊男不服判決，僅就量刑部份，上訴高等法院，楊男主張，無意對蔡姓員警致死的殺人故意，一審依殺人未遂罪判刑過重。

高等法院審理時，審酌蔡姓員警證詞、當時行車紀錄器畫面等證據，認定楊男涉嫌殺人未遂等罪事證明確，斥責楊男正值壯年，應知悉在公共場所開槍射擊，可能造成他人死亡，嚴重危害國人生命、身體、財產安全，破壞社會安寧與秩序，還造成警員因遭楊男槍擊受傷，所生危害甚鉅，今仍判刑18年4月，併科罰金25萬元。

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