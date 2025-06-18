高雄氣體工廠吊環斷裂鋼瓶架脫落 貨車司機頭部重傷命危

高雄市阿蓮區一家氣體工廠舊鋼瓶吊掛時疑因吊環斷裂，導致鋼瓶架脫落。（警方提供）

2025/06/18 12:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市阿蓮區玉安街一家氣體工廠今天（18日）上午進行舊鋼瓶吊掛作業時，疑因吊環斷裂，導致鋼瓶架脫落，直接墜落砸中大貨車司機何男頭部，當場無生命跡象，送醫急救，目前恢復生命跡象，持續觀察治療中。

警方初步調查，意外發生在今天上午9點49分，當時任職氣體公司的何男（61歲），駕駛大貨車前往公司工廠，執行回收舊CO₂鋼瓶作業，在進行吊掛作業過程中，疑因吊環斷裂，造成鋼瓶架整體脫落，直接墜落砸中何男頭部。

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119救護人員到場後，發現何男已無生命跡象（OHCA），緊急送往岡山秀傳醫院搶救，目前恢復生命跡象，持續觀察治療中。

為釐清事故原因，湖內警分局立即封鎖現場，並通知偵查隊鑑識小組及高雄市勞工局勞檢處到場處理，警方並現場調閱監視器影像，持續訪查相關證人，以釐清事發經過及肇因責任。

高雄市阿蓮區一家氣體工廠舊鋼瓶吊掛時疑因吊環斷裂，導致鋼瓶架脫落。（警方提供）

高雄市阿蓮區一家氣體工廠舊鋼瓶吊掛時疑因吊環斷裂，導致鋼瓶架脫落，直接砸中貨車司機何男頭部。（警方提供）

高雄市阿蓮區一家氣體工廠舊鋼瓶吊掛時疑因吊環斷裂，導致鋼瓶架脫落。（警方提供）

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