人民保母優秀 澎縣警察局4人考取碩博士班

澎湖縣政府警察局4位員警，考上碩博士班。（澎湖縣政府警察局提供）

2025/06/18 11:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局4位員警，順利考取碩士班及博士班，今（18）日在警察局局務會報中，由縣長陳光復頒發「大展鴻圖」賀匾，肯定同仁們在繁重警務工作之餘，仍積極進修、精進自我，在專業基礎上持續追求卓越，不僅提升個人學養，更為地方鄉親帶來更優質的服務與更堅實的安定力量。陳光復也向所有默默付出、堅守崗位的警察同仁，表達最誠摯的敬意與感謝。

陳光復表示，警察同仁不僅是照亮城市的光，更是防止社會腐敗的鹽，他們肩負著治安維護、交通安全及打擊詐騙等多項重要任務。他肯定同仁們在繁重工作之餘，仍持續精進自我、追求成長，展現積極學習的態度。他強調，學習是一條沒有終點的旅程，特別是在兼顧工作與家庭的同時，持續進修更顯得難能可貴。

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陳光復也鼓勵縣府同仁，只要有餘力，可以善加利用時間進修，不論是為了興趣，還是專業上的成長，這些學習經歷都將成為職涯中美好的養分與回憶。

高分錄取榜單包括：督察科督察長黃念生考取中正大學犯罪防治學系博士班；刑事警察大隊巡官鄭睦羽考取中央警察大學資訊管理研究所碩士班。

馬公警分局偵查佐鄭明榮考取中央警察大學警察政策研究所警察法學組博士班；馬公警分局警員歐宜勛考取中央警察大學法律研究所碩士班。

刑事警察大隊巡官鄭睦羽，考取中央警察大學資訊管理研究所碩士班。（澎湖縣政府提供）

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