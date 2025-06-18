萬能科大男學生暴打舍監！警逮捕送辦 校方：支持提告

桃園市萬能科技大學一名洪姓學生情緒失控，對簡姓宿舍輔導員踢腳、揮拳，導致對方右手骨折。（記者黃政嘉翻攝）

2025/06/18 11:57

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區萬能科技大學昨天中午12點52分，一名日間部21歲洪姓男學生疑不滿宿舍管理作業程序，情緒失控，當場對一名59歲簡姓宿舍輔導員多次揮拳，導致對方右手骨折，經校安人員到場處理並報警，警方訊後依《刑法》恐嚇、傷害及毀損等罪嫌，將男學生函送桃園地檢署偵辦。

事發影片顯示，洪姓學生對著宿輔連喊「我有繳費」，宿輔回應「去找教官」，隨後洪姓學生便衝向宿輔踢腳、揮拳，宿輔向旁邊人員說「幫我報警，找教官」。

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校方說明，這起學生傷害宿舍管理人員事件，地點在學校信義樓宿舍1樓服務台，因該生自本月5日起，即未返宿也無法聯繫，老師及校安中心人員基於學生安全考量，曾到其寢室查訪，但未發現其蹤影，學生疑因不滿宿舍管理作業程序，情緒失控，當場對當班宿舍輔導員多次揮拳攻擊，導致對方右手骨折，經校安人員立即到場處理並報警，目前學生已由警方帶回偵辦，受傷管理員亦由校安人員陪同就醫，並完成驗傷及筆錄。

校方強調，對於任何暴力行為均予以最嚴正之譴責，並已依校規啟動相關獎懲程序處理該生，同時，學校將全力支持管理人員依法提告，並提供其必要之醫療與心理支持，並承諾持續強化校園安全管理，維護全體師生工作與學習的安定環境。

中壢警分局指出，中福派出所昨天下午1點多獲報，在萬能科大內有糾紛發生，經了解為21歲洪姓男學生疑似對宿舍管理方式不滿，徒手攻擊舍監59歲簡姓男子，致使簡男受有手腕骨折及胸口挫傷等傷勢，警方到場後當場逮捕洪男，訊後依傷害罪嫌移送偵辦。

桃園市萬能科技大學一名洪姓學生情緒失控，對簡姓宿舍輔導員踢腳、揮拳，導致對方右手骨折。（記者黃政嘉翻攝）

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