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    速限50公里飆130自撞電桿害乘客受傷 竟叫哥哥頂替肇事駕駛

    林男駕車超速自撞電桿害乘客受傷，竟叫哥哥頂替肇事駕駛，兄弟倆均被判刑。（資料照）

    林男駕車超速自撞電桿害乘客受傷，竟叫哥哥頂替肇事駕駛，兄弟倆均被判刑。（資料照）

    2025/06/18 11:48

    〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子駕車搭載3名乘客行經速限50公里的路段時，疑因競速狂飆時速130公里，結果失控自撞電桿，導致車內乘客分受不同程度傷勢，林男事後竟叫胞兄出面頂替是肇事駕駛，經車內受傷乘客向警方舉報才戳破林氏兄弟的謊言，依法究辦，肇事駕駛林男被屏東地院依過失傷害罪判刑5個月，林兄犯頂替罪，判刑3個月，均可易科罰金及上訴。

    林男2年多前駕車搭載3名乘客到恆春盧姓友人家參加生日聚會，返回途中行經速限50公里的路段時，疑與盧男駕駛的汽車競速，林男時速狂飆130公里，結果失控自撞電桿，導致車內3名乘客受傷送醫，林男肇事後，竟通知哥哥到場頂替是肇事駕駛，誤導警方辦案。

    車內受傷的陳姓乘客因賠償問題與林姓駕駛發生紛爭，憤而向警方舉辦林男才是肇事駕駛而非林兄，並向林男提告過失傷害，經警方進一步查證並逐一詢問車內其他乘客及相關證人後，確認林男是肇事駕駛，遂將林氏兄弟一併送辦。

    屏東地院認為林男駕車嚴重超速導致車禍傷及乘客，不知坦然面對過錯，竟叫胞兄代為承擔罪責，至為不該，林兄未基於手足立場勸弟面對責任，反頂替掩蓋真相，使實際犯罪人脫免罪責，造成司法機關追查犯罪困難，誠屬不該。

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