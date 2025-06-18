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    八大妹子讓酒店經紀暈船 瘋狂追求不成反害自己被判刑

    蔡姓酒店經紀瘋狂迷戀店裡小姐，追求不成竟高調發文告白被判拘20日。（情境照）

    蔡姓酒店經紀瘋狂迷戀店裡小姐，追求不成竟高調發文告白被判拘20日。（情境照）

    2025/06/18 11:47

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄某酒店擔任經紀人的蔡姓男子，迷上一名剛來店裡上班的妹子小潔（化名），蔡男展開瘋狂追求，卻一再被拒絕，蔡男不死心，利用自己臉書小編的權限示愛，被小潔報警提告，法官依跟騷法判蔡男拘役20日，得易科罰金。

    判決指出，蔡姓男子在高雄某酒店工作，平時除了管理店裡小姐的工作，還要化身小編在臉書發文替酒店打廣告，由於常寫文章，蔡男的廣告文寫得很有味道，吸引到男客上門消費；去年10月，小潔到酒店上班，蔡男看到她後立刻被迷上，為了追求小潔，蔡男不但送禮物示愛，還跑到小潔住處樓下想跟她談心。

    但小潔一再拒絕蔡男的追求，蔡男不死心，竟利用自己臉書小編的權限，在酒店粉專上，發文「誰都無法代替妳在我心目中的位置、妳不管怎麼樣，對我來說就是限量版、花花世界我從以前年輕看到現在、沒有什麼是可以讓我心動的，因為我熟悉喜歡的妳，只有一個而已」、「我還想彌補一個正式的表白、我還想彌補那些日子妳的難過，我不再逃避、不再迴避、我想用真誠的態度面對妳、我已經準備好了，就等妳回來幫我開門」，並在文章中附上小潔的照片。

    小潔得知此事後氣炸，報警尋求協助，高雄地方法院審理時，蔡男坦承犯行，法官認為他對小潔持續騷擾，使她處於不安環境中，影響日常生活，所為實屬不該，因此依騷法判蔡男拘役20日，得易科罰金，可上訴。

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