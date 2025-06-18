與小三line設下體照相簿被抓包 腥夫辯：老婆要我去找女人

J女發現郭姓丈夫與林姓小三的手機通訊軟體建立有生殖器官等私密照片的相簿，顯見交情不一般。手機示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/06/18 11:34

〔記者王俊忠／台南報導〕J女與郭姓男子在1993年結婚，沒想到31年後郭男外遇，J妻從丈夫手機內發現丈夫與1名林姓女子有涉及性行為的親密對話、還在通訊軟體建立生殖器私密處照片的相簿。郭男還辯稱是老婆說生病，請他可去找別的女人，才跟林女交往。台南地院查明郭、林兩人婚外情，判他們兩人要賠J女20萬元。

J女主張，她與郭男在1993年間結婚，婚後育有孩子，直到2024年8月發現丈夫開始會對她口出惡言、行跡詭異，對家中事務漠不關心；同年11月，她察覺丈夫與1名林姓女子的LINE對話內容親密，不僅提到性行為，還建立生殖器私密處的照片相簿，顯見兩人有超友誼的交往，破壞其婚姻與家庭，她為此罹患憂鬱症，要對兩人提告求償。

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郭男辯解說，約在1年前，他想找老婆享受魚水之歡時，但妻子跟他說目前生病，他可以去找別的女孩子，之後才跟林女交往，他是傷害了妻子，但仍跟妻子維持婚姻關係、感情良好，且有照顧家庭、也有請求妻子原諒；林女則說是在網路跟郭男聊天，後來才發現是同事，元配提出的照片是網路圖片，不是她與郭男的照片。

台南地院法官審認，對於J女主張的婚外情、性行為親密對話，兩名被告都不爭執，兩人之間的LINE對話紀錄多有性行為、彼此性器官及傳達愛意等對話，兩名被告的交往已逾一般普通朋友關係，嚴重破壞J女的婚姻與家庭，且J女經醫師診斷罹患憂鬱症，足見其精神確受相當的痛苦，考量原、被告雙方社會、經濟收入等條件，判兩名被告連帶賠償20萬元，還可上訴。

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