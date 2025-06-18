有內鬼來不及中止交易！詐騙被害人面交80萬給車手 當場被「攔胡」

詐團車手面交拿到80萬元現金，還沒上繳就被搶走。示意圖。（資料照）

2025/06/18 11:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕詐騙集團與被害人相約在高雄某速食店面交，被害人捧著80萬現金準備交給車手時，突然出現一票人把車手「電倒」，搶走80萬元揚長而去，車手擔心被究責報案，警方循線逮捕吳姓男子和陳姓少年，發現他們也是受指示來速食店搶錢，但無法查證上游黑手真實身分，吳男被依搶奪罪判刑1年6月，陳姓少年部分則另案偵辦中。

判決指出，2023年11月2日中午1點多，吳姓男子受Telegram暱稱「GT」之人指示，得知有詐騙集團與被害人相約在小港區某速食店進行面交，吳男與真實身分不詳的林男、陳姓少年會合後，由林男開車載吳男和陳姓少年到速食店，吳、陳下車後，隨即拿出電擊棒把詐團車手電倒在地，搶走他剛面交得手的80萬元現金後揚長而去。

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吳男從80萬元現金中抽取3萬元作為自己報酬，再把剩下的錢放到指定地點後離去；而詐團車手被搶後擔心被究責，只好報警處理，但報警後就落跑，目前被通緝中，警方獲報後循線逮捕吳、陳兩人送辦。

高雄地方法院審理時，吳姓男子坦承犯行，但強調自己是受人指使辦事，不是主導搶案的人；法官認為他正值青壯，不思循正途賺取所需，為貪圖不法利益，結夥三人以上搶奪他人詐欺取得之財物，顯然欠缺法治觀念，亦危害社會秩序，依成年人與少年共同犯結夥3人以上搶奪罪判徒刑1年6月，可上訴。

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