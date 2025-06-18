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    慣竊犯100罪應執行23年10月 抗告「跟殺人販毒一樣重」被駁回

    陳男指應執行23年10月，與殺人罪或販毒罪一樣重，顯然不相當，高等法院台中分院卻認為「實無何客觀上責罰顯不相當之情形」，裁定駁回。（記者張瑞楨攝）

    陳男指應執行23年10月，與殺人罪或販毒罪一樣重，顯然不相當，高等法院台中分院卻認為「實無何客觀上責罰顯不相當之情形」，裁定駁回。（記者張瑞楨攝）

    2025/06/18 10:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子從2017年起屢犯竊盜，包括入侵醫院的病房，盜取患者或家屬錢包，再持竊得的信用卡跑到賣場盜刷消費，共計犯下約61次竊盜罪、30次偽造文書罪與8次詐欺罪，還有1次毒品罪，法院分兩次裁定應執行刑，各為18年8月、5年2月，陳男聲明異議，指兩次裁定執行23年10月，與殺人罪或販毒罪一樣重，顯不相當，法官卻認為陳男的宣告刑合計逾30年，執行刑僅23年10月，「實無何客觀上責罰顯不相當之情形」，裁定駁回。

    高等法院台中分院裁定書指出，陳男從2017年起屢犯竊盜罪，且又有盜刷被害人信用卡等犯行，從2017至2018年約兩年時間，共犯下竊盜等罪約100次，法院分成41案與12案判刑，法院定應執行刑，41案部分，應執行18年8月，12案部分則應執行5年2月，陳男提出異議，執行自己接續執行有期徒刑23年10月顯有不當。

    陳男聲明，他犯竊盜、詐欺及偽造文書等案，都是5年以下之罪，應執行刑卻是與殺人、販毒同樣之重刑，刑期有責罰顯不相當現象，聲明撤銷原裁定，更為適當的裁定。

    高等法院台中分院認為，刑法規定執行刑上限為30年，陳男第3案至41案判刑，合併的刑期就高達492月（41年），其餘判刑的應執行刑，各為4年6月、1年4月（合計約46年10月），原接續執行的刑期，實無責罰顯不相當的情形，也與刑法第51條所定的30年上限，尚有相當距離，裁定駁回，可再提抗告。

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