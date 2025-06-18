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    獨家》涉侵占上市公司中電4400多萬資產 更一審改判前女董座6年

    股票上市公司中國電器前董事長周麗真涉嫌侵占中電資產4千多萬元，高院更一審今依證交法的侵占罪判周女6年徒刑。（資料照）

    股票上市公司中國電器前董事長周麗真涉嫌侵占中電資產4千多萬元，高院更一審今依證交法的侵占罪判周女6年徒刑。（資料照）

    2025/06/18 11:00

    〔記者楊國文／台北報導〕以「東亞照明」聞名的股票上市公司中國電器，前董事長周麗真、前總經理張志偉等人卻涉嫌利用海外6家子公司，掏空中電高達7億元資產，台北地院依證交法的特別背信罪判周麗真12年、張志偉9年6月徒刑，高等法院審理認定，周麗真等人涉侵占中電1億多元資產，改依證交法的侵占罪，判周9年、張8年徒刑，全案上訴後經最高法院撤銷發回，高院更一審認定周涉侵占中電資產美金149萬多元，約新台幣4400多萬元，且因審理逾8年，適用速審法減刑規定，今改判周女6年，張4年6月徒刑，可上訴。

    判決指出，周麗真、張志偉因覬覦中電集團資金而欲侵占，為美化中電公司財務報表，藉由中電公司購進的各式LED模組、設備等商品，在中電公司及由其等實質控制的境外公司間，從事對中電公司不利益的非常規交易，周麗真、張志偉則藉由金流複雜的非常規交易，由他們實質控制的境外公司帳戶侵占中電流出的部分資金共新台幣1億1629萬元，已造成中電重大財產損害。

    台北地院依證交法特別背信罪判周女12年、張9年6月。周女、張均不服，上訴高等法院審理。

    高等法院依據相關交易證帳、多位證人證詞等，認定周女、張有侵占中電公司資產犯行，改依證交法的侵占罪分別判周女9年、張8年徒刑，周女和張各獲取犯罪所得5814萬5162元，均應發還被害人或沒收。

    同案被告方面，中電公司協理劉正楷也被依證交法的侵占罪判刑3年10月，犯罪所得76萬多元應沒收，或發還被害人；陳逢璿、李鑫濃、黃加州則涉犯洗錢防制法的洗錢罪，分別判刑5月、6月、6月，均緩刑2年，且均應向公庫支付30萬元、提供60小時義務勞務。

    周麗真、張志偉和劉正楷不服高院判決，上訴最高法院，經最高法院撤銷發回高院更一審。

    高院更一審認定，周涉侵占中電資產美金149萬6807元，約新台幣4400多萬元，且因全案審理逾8年，適用速審法減刑規定，今改判周女6年，犯罪所得應全數發還被害人或沒收，另外，判張4年6月徒刑、劉1年10月，均查無犯罪所得，可上訴。

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