砂石車駕駛當心！ 基隆第26處科技執法7/1開罰

基隆市警察局在暖江橋兩端增設全市第26處科技執法，並訂於7月1日起開罰；偷跑的違規砂石車駕駛，最重將被裁處台幣1800元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/18 10:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕為防止暖暖區興隆街常有砂石車在禁行時段偷跑，甚至發生死亡車禍，基隆市警察局已在暖江橋兩端路口增設全市第26處科技執法，並訂於7月1日起開罰；偷跑的違規砂石車駕駛，最重將被裁處台幣1800元罰鍰。

基隆市基隆市暖暖區興隆街今年1月3日上午8點45分發生砂石車與機車碰撞事故，造成女騎士慘遭砂石車輾斃死亡車禍；由於該路段砂石車通行時間是每週一至週六上午9點至下午5點，興隆街死亡事故發生在砂石車禁行時段，引發當地住戶與民代陳請，要求警方在該路段設置科技執法，加強取締違規砂石車偷跑。

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基隆市警察局交通隊表示，宏邦機械開發股份公司斥資426萬元，捐贈基隆市警局在暖江橋興隆街（暖江橋頭至基隆與新北市界），與暖江橋另一側源遠路（基隆與新北市界至八堵路口）兩處建置科技執法設備，即日起至114年6月30日為宣導期，7月1日正式啟用執法。違規偷跑的砂石車司機，最重將被裁處1800元罰鍰。

交通隊副隊長李文雄表示，基隆市警局自2020年起陸續在全市建置科技執法設備，累計已有25處路口實施科技執法，全市第26處科技執法設備，建置在暖江橋兩端，除於興隆街口與源遠路口取締「砂石車行駛禁行路段」，源遠路口將同步取締「闖紅燈」及「直行車占用轉彎專用車道」，呼籲駕駛人遵守交通規則，共同維護良好行車環境。

基隆市警察局在暖江橋兩端增設全市第26處科技執法，並訂於7月1日起開罰；偷跑的違規砂石車駕駛，最重將被裁處台幣1800元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局在暖江橋兩端增設全市第26處科技執法，並訂於7月1日起開罰；偷跑的違規砂石車駕駛，最重將被裁處台幣1800元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

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