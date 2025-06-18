第三方支付又出事！旺沛大數位涉幫詐團洗錢60億 負責人3人羈押禁見

「旺沛大數位公司」負責人姜世軒涉洗錢60億，新入手的瑪莎拉蒂休旅車被檢調查扣。（民眾提供）

2025/06/18 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕合法第三方支付「旺沛大數位公司」被數位發展部發現有不正常電磁金流交易紀錄，經通報檢調追查，發現負責人姜世軒等人涉嫌幫海外博奕及詐騙集團洗錢，金額逾60億元，檢警調在全台發布搜索行動，姜世軒等3人被院裁定羈押禁見。

高雄地檢署指出，姜世軒（56歲）、陳韻如（50歲、掛名負責人）及周競志（54歲、旺沛大總經理特助）等人，涉嫌利用旺沛大公司身為合法第三方支付業者，與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，先由管理遊戲點卡的李仕琪（46歲）及管理人頭商店的黃姓男子合作，先由黃男設立數十家人頭商店，黃再與旺沛大公司簽合作契約。

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簽約後，旺沛大提供不實文件通過數發部查核後，再把虛擬帳號或繳費代碼發給人頭公司，讓非法博弈娛樂城及詐騙集團把不法所得滙人帳號後，再由李男管理的遊戲點卡偽裝成特約店販售遊戲點數等商品所得的款項，直接把錢由黑轉白。

檢警調本月11日同步在台北、台中、高雄等31處持行搜索，當場扣押瑪莎拉蒂休旅車1台、手機32支、電腦相關設備22台等物，並向法院聲請扣押旺沛大公司帳戶資金約6千5百萬餘元，並帶回姜男等14人到案；雄檢偵查時，估算出旺沛大至少洗錢逾60億元，但姜男等5人對案情避重就輕，被檢方認定有串、滅證之虞向法院聲請羈押禁見，姜、周、李3人經法院裁准羈押禁見，陳、黃2人分別裁定200萬元、10萬元交保，其餘被告9人則被檢方諭知3至5萬元交保候傳。

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