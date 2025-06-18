情侶爭吵女方被毆 意外扯出男方父親是桃警所長

網友在臉書上爆料男方的父親是桃園市1處派出所的所長。（擷取自網路）

2025/06/18 10:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1對情侶1日凌晨喝完酒後，共乘1輛轎車停在平鎮警分局附近，卻疑因工作糾紛而在車內爭吵，網友將對話過程PO網，質疑男方毆打女方，爆料男方的父親是桃園市北區1處派出所長，還可能涉嫌販賣大麻。警方回應，女方事後已提告，通知男方到案說明後，已依恐嚇、傷害、毀損等罪送辦，並將針對網友指控事項，一一釐清。

據了解，該對情侶在車上口角後，男方下車、女方卻趁機從副駕駛座移到駕駛座，想發動車輛離開，男方見狀，返回車旁拉住車輛，一度被拖行數公尺，女方才嚇到停下車，警方初步了解，男方因被車輛拖行，怒火中燒，出手毆打女方，因爭吵聲太大，引起民眾注意報警，他們才駕車離開。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後在附近1處土地公廟找到該對情侶，先協助女方就醫，並通報家防中心，至於男方，警方對他酒測被拒，警方已依法開單、扣車。

事後網友將轎車的行車紀錄器PO網，網友質疑男方涉嫌販賣大麻，而他的父親還是桃園市北區1處派出所長，引起議論。警方說，女方事後持驗傷單到平鎮警分局提告，警方當時已依規定受理，除協助女方申請保護令外，也通知男方到案後，依恐嚇、傷害、毀損等罪嫌，函送桃園地檢署偵辦；至於其他爭議部分，包括男方是否涉及其他不法行為，警方都將進一步調查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法