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    首頁　>　社會

    台74疑行車糾紛 駕駛亮開山刀嗆聲嚇壞人

    一名男子疑似行車糾紛，昨天傍晚開車行經台74線大里中山路匝道前，從駕駛座亮出開山刀恐嚇。（擷取自「社會事新聞影音」）

    一名男子疑似行車糾紛，昨天傍晚開車行經台74線大里中山路匝道前，從駕駛座亮出開山刀恐嚇。（擷取自「社會事新聞影音」）

    2025/06/18 10:26

    〔記者陳建志／台中報導〕台74線大里路段昨天傍晚6點左右，1輛白色自小客車疑似和人有行車糾紛，行經大里中山路匝道前，先是放慢速度靠邊，接著又疾駛到前方蛇行，又在下匝道前放下車窗，左手拿著開山刀大聲咆哮，嚇壞路過駕駛，霧峰分局昨晚獲報追查，發現該輛自小客是租賃車，目前追查該名男子身分，將依恐嚇罪嫌偵辦。

    臉書社團「社會事新聞影音」有民眾上傳一段影片，畫面中可看到1輛白色自小客車，昨天傍晚行經台74線快速公路大里中山路匝道前時，突然將車速放慢停在路邊，接著又加速到前面蛇行，最後在快下匝道時，車上的男駕駛突然搖下車窗，手上拿著1把疑似開山刀，對著旁邊的駕駛嗆聲，態度相當囂張。

    霧峰分局表示，昨天晚間10點左右，有接到民眾報案，在台74線35K大里路段，有疑似超車不當引發的行車糾紛，對方駕駛並伸手持刀咆哮恐嚇。

    警方表示，獲報後調閱監視器，發現該輛自小客為租賃車，目前已向租賃公司調閱承租人身份，積極查緝到案說明，後續依妨害自由（恐嚇）罪移送偵辦，並舉發依任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

    一名男子疑似行車糾紛，昨天傍晚開車行經台74線大里中山路匝道前，沿路蛇行阻擋。（擷取自「社會事新聞影音」）

    一名男子疑似行車糾紛，昨天傍晚開車行經台74線大里中山路匝道前，沿路蛇行阻擋。（擷取自「社會事新聞影音」）

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