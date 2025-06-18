5月假交友詐騙達14億！外籍帥哥用簡體字借錢 台中女暈船險上當

女子遭網友詐騙，銀行員及時報警攔阻。（警方提供）

2025/06/18 10:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區一名林姓女子遭到愛情詐騙，前天前往清水區某銀行，欲自其外幣帳戶匯出3000餘美元（約台幣11萬餘元）至巴西某銀行帳戶，經行員與經理關心詢問款項用途後，林女聲稱是替外籍親友支付工程費用，然而對話內容卻引起行員警覺，員警到場後發現是遭到網路詐騙，保住林女積蓄。

台中市清水警分局今日指出，清水派出所警員李崇維接獲銀行通報後迅速到場，經委婉向林女表達關心之意，她坦言是日前在網路結識一名從事遠洋航運工程的外籍友人，男子每天噓寒問暖，近日對方因船舶故障，急需維修工程費用，因此向其求助匯款，林女雖略有疑慮，惟因其友人持續請託，所以才至銀行辦理匯款事宜，員警及行員進一步詢問細節，更發現林女與該名網友的對話紀錄竟混用著英文及簡體中文，且2人從未見過面，員警判斷此為假交友詐騙常見態樣，勸戒林女切勿上當，才讓其打消匯款念頭。

請繼續往下閱讀...

清水警分局長蔡慶星表示，依據內政部警政署165打詐儀表板最新統計數據，假交友詐騙仍位居常見詐騙手法第4名，上（5）月全國就受理1223件遭假交友詐騙的案件，財損金額高達14億3909萬元，因此特別呼籲民眾面對親友借貸時，尤其是素未謀面的網友，切勿任意僅憑網路文字訊息，就輕率匯款，後續損失往往難以追回，若遇可疑，都可透過165防詐騙專線或110報案專線查證，避免蒙受財產損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法