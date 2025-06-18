「陳老師」陳來發討債殺人逃亡24年誤認躲過追訴期被逮 高院判刑15年

男子陳來發26年前討債起衝突，涉砍殺債務人陳男21刀致死，逃亡24年後被逮，高等法院今依殺人罪判刑15年。陳來發今還押時低調不語。（記者楊國文攝）

2025/06/18 10:00

〔記者楊國文／台北報導〕綽號「陳老師」的65歲男子陳來發，26年前和債務人陳姓男子協商債務，涉指揮共犯開槍及他持開山刀砍殺陳男21刀而傷重致死，陳來發自此逃亡24年，成功躲過警方追緝，他以為躲過追訴期偷偷出現士林一帶，前年12月和友人喝酒聚會時被逮，才驚覺「殺人罪追訴時效已改為永久」，士林地院國民法官庭審酌陳來發否認殺人，也未道歉、和解，判15年徒刑；上訴後，高等法院今判決上訴駁回，可上訴最高法院。

在押的陳來發今出庭聆判後神情嚴肅，還押時對媒體詢問「要上訴嗎？」等問題，低調未回答即步上囚車返回看守所。

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我國刑法於2019年修法，殺人罪追訴權時效，從原本30年改為無追訴權時效，陳來發誤以為躲24年已逃過追訴期，顯然是大錯特錯，也過於異想天開。

檢警調查，1999年12月10晚間7時許，陳來發與兩名男子，一同前往台北市社子島一家卡拉OK向陳來發的債務人陳男討債；雙方因協商債務不成起衝突，陳來發取出預藏的開山刀恐嚇陳男，同行的一名男子亦拿出手槍指向陳男，陳來發見狀，隨即指示「開下去」（台語，開槍之意），持槍男子即朝陳男腹部等處射擊數槍，陳來發則持開山刀揮砍陳男21刀，造成大、小不等的刀傷，血流不足，陳來發等人犯案後逃離，陳男送醫2天後身亡。

陳來發犯案後遠走他鄉，為躲避警方追查，不僅隱姓埋名、沒固定住所，還不敢讓兒子叫他「爸爸」，陳也會晝伏夜出，就算出門也多以步行、騎腳踏車為主，以避免騎車、開車遇警方臨檢，身上也從不攜帶任何證件，行徑極為小心。

警方後來獲報稱，陳來發疑誤認逃過法律追訴期，不知道殺人追訴期早已修法改為永久，又出現在社子島一帶；並掌握陳常跟朋友到社子島一家越南小吃店喝酒聚會，前年12月，趁他又出現在小吃店時逮人。檢方依殺人罪將陳起訴。

士林地院國民法官庭審理時，死者遺孀痛斥陳來發稱「你逃的夠久了，把24年給我」，場面瀰漫火藥味。

不過，陳來發僅坦承到場協商債務，矢口否認殺害陳男，但國民法官庭證人證述及綜合現場勘查報告等事證，認定陳男即為此案債務紛的事主，因陳男拒絕抵債條件，先喝令共犯對陳男開槍，陳來發再持預藏的開山刀持續揮砍陳男21刀致傷重，且大量失血，且逕自離去，未施以救護，導致陳男醫後仍不治，犯罪手段惡性重大。

而陳來發犯案後隨即逃逸藏匿，經檢方通緝長達24年才被查獲，審理時又將殺人犯行推卸給他人，始終未向被害人家屬道歉或賠償，毫無悔意，依殺人罪判刑15年。全案上訴高等法院。

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