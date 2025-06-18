7旬翁迷航6小時 豐原警追蹤定位救援成功

警方在台中市東區成功攔停老翁駕駛的車輛，順利尋回並平安護送返家。 （民眾提供）

2025/06/18 09:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區76歲陳姓老翁，送太太到老人會參加課程，約定課後約上午11點再來接她，結果，一去不回，太太久等不到老翁，只好先搭計程車回家，結果也不見老公在家，因老翁患有重聽及輕微失智，擔心丈夫迷途，趕緊前往派出所報案請求協尋，豐原警分局員警透過行車軌跡分析，發現老翁車子開不停，迷途6小時橫跨台中10個行政區，警方最後在台中市東區成功攔停老翁駕駛的車輛，順利尋回並平安護送返家。

豐原警分局頂街派出所警員鄭傑隆於日前中午接獲陳妻報案後，立即調閱陳翁駕駛車輛的行車軌跡，發現陳翁自早上起即一路行駛未曾停留，且橫跨台中10個行政區，行車路徑毫無規律，疑似迷路。基於安全考量，頂街派出所隨即派遣警員林家慶與張呈宇前往市區展開搜尋行動。

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經警方分工合作，內外聯繫追蹤通報下，終於在當日下午2時30分，於台中市東區東光園路上發現陳翁車輛，員警隨即啟動警鳴器攔車，並順利將陳翁車輛引導停靠。

陳翁向警方表示，自己無法辨識回豐原的道路方向，開車途中一度喪失方向感與記憶，不知該前往何處。所幸在警方即時介入下平安尋回，隨後由員警護送返家，與妻子團聚。

豐原警分局統計，今年1至5月共尋獲81名失蹤人口，其中失智症患者共計11名。

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