馬國女來台當車手 ATM前不停提款當場被逮

馬來西亞籍黃姓女子來台當車手被逮。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/18 09:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕26歲黃姓馬來西亞籍華裔女子，受詐欺集團招募，以觀光名義入台充當車手。日前在北市西門町周邊的自動提款機前不停取錢時，被巡邏的萬華分局員警查獲，在她身上搜出6張來源不明的提款卡和新台幣22萬，警方現溯源追查黃女幕後集團中。

北市警萬華分局西門町派出所，是前日在西門町徒步區巡邏時，發現有名身穿黑衣的外籍女子，不斷在的銀行設置的ATM前取款，且警方步巡靠近時，就顯露出慌張神情，警方立即上前盤查。

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警方在查詢身分時，發現黃女是馬來西亞籍，對方是5月30日以旅遊簽證名義申請入台，且通曉華語。警方現場簡單訊問，黃女對她手上的持有的現金和信用卡，辯稱她是幫遠在台南的朋友提領現金4萬元。

但警方調查發現，黃女持有多達6張由台灣各銀行發出的提款卡，及高達22萬5千元的新台幣現金，黃女均無法交代來源，警方立即依法逮捕，查扣贓款、提款卡及手機1支，押返派出所進行調查。

警方追查，黃女是透過臉書FACEBOOK接觸到詐團，受對方招募後決定來台當車手，除可觀光旅遊外，並可視提領的贓款抽取一定比例的佣金。

警方訊後，昨日全案依詐欺及洗錢防制法送辦，警方另將根據查扣黃女的手機往來交談跡證，將持續追查幕後上游集團。

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